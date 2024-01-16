В Германии рассказали, на что придется пойти Украине ради мира с Россией

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Для начала мирных переговоров с Россией Украина вынуждена будет пойти на территориальные уступки. Такое заявление сделала немецкий политик Сара Вагенкнехт, ее слова передает телеканал Tagesschau.
По ее словам, Украине придется отказаться от перспективы вступления в НАТО, а также, вероятно, киевским властям придется пойти на территориальные уступки.
Кроме того, Вагенкнехт добавила, что теперь у Киева и его западных союзников значительно ухудшилась позиция на возможных мирных переговорах с Россией, по сравнению с той, которая была два года назад.
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Кроме того, Вагенкнехт добавила, что теперь у Киева и его западных союзников значительно ухудшилась позиция на возможных мирных переговорах с Россией, по сравнению с той, которая была два года назад.
«А тезис, который нам всегда говорили: "Мы должны поставить оружие, чтобы переговорная позиция Украины улучшилась", не подтвердился вообще. Вышло обратное», — заключила она.
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Элина Позднякова