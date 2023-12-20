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Германия решила пополнить госбюджет за счет активов России

Генпрокуратура ФРГ намерена изъять российские активы на €720 млн
20 декабря 2023, 13:04
Фото: istock / photosvit

Фото: istock / photosvit

Генеральная прокуратура ФРГ планирует конфисковать часть замороженных российских активов на сумму более 720 миллионов евро и пополнить за счет этих денег госбюджет. Об этом сообщает Der Spiegel, ссылаясь на сообщение, опубликованное ведомством.

«Изъять средства на счете российского финансового учреждения в банке во Франкфурте-на-Майне на сумму более €720 млн из-за попытки нарушения эмбарго, наказуемой согласно закону о внешней торговле», – указано в документе.
Отмечается, что в заявлении не указан владелец финансов, но информагентство полагает, что активами владеет Национальный расчетный депозитарий, российская небанковская кредитная организация.


По информации издания, организация оказалась в санкционном списке ЕС в июне 2022 года. Они пытались перевести €720 миллионов со счета германской дочерней компании JP Morgan на другой счет., но платеж не выполнили.

Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что странам Евросоюза необходимо ускорить перевооружение армии из-за надвигающихся «военных угроз». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Доходы Подмосковья от управления имуществом за год выросли почти на 18%
20 декабря 2023, 13:34

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Аренда и продажа недвижимости принесли подмосковному бюджету с начала года более 21 млрд рублей. Это почти на 18% больше прошлогоднего показателя, сообщили в пресс-службе Министерства имущественных отношений Московской области.
«Продажа и аренда недвижимости позволила увеличить бюджеты муниципальных образований на 21,3 млрд рублей. Это на 3,2 млрд больше, чем в прошлом году. К тому же это самый высокий показатель неналоговых поступлений за три года. Таким образом, за год рост составил 17,67%», – пояснила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.
Она отметила, что распоряжение землёй и имуществом – основная составляющая доходов бюджетов городских округов.

Также Адигамова отметила, что задолженность по арендной плате за землю и имущество, находящихся в муниципальной собственности, снизилась на 567 млн рублей. По мнению министра, это говорит о повышении финансовой дисциплины арендаторов.

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#налоги
#доходы
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Статус российского производителя получил лифтостроительный завод из Серпухова
20 декабря 2023, 12:55

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

Серпуховский лифтостроительный завод официально получил статус российского производителя. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Серпуховской завод получил данный статус после подписания заключения Минпромторга РФ о подтверждении производства промышленной продукции СЛЗ в России.

«Включение лифтов и наших, и других отечественных заводов в реестр продукции, производимой на территории России, — одно из главных событий в жизни не только Серпуховского лифтостроительного завода, но и всей отрасли. Принимая такие решения, государство оказывает отраслевую поддержку и стимулирует российского производителя», – отметил управляющий предприятием Леонид Черноног.

Стоит отметить, что данный статус предприятия автоматически включает его в реестр Государственной информационной системы промышленности. Кроме этого, лифтовое производство старается переходить на реализацию долгосрочных проектов, связанных с инвестициями в развитие производства и новыми разработками техники.

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Россия не изымает активы иностранных инвесторов, заявил Песков
Песков: Россия не изымает активы иностранных компаний, они их продают
20 декабря 2023, 12:54

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не изымает активы иностранных инвесторов, те, кто уходит с рынка, продают их или передают. Об этом Песков сообщил журналистам.
Представитель Кремля подчеркнул, что процесса изъятия иностранного бизнеса не производилось и не будет.

Ранее сообщалось, что США предлагают передать Украине замороженные активы РФ с помощью траншей Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития. По данным одного из документов источника, данный шаг выступит в качестве «контрмеры» в отношении РФ, разрешенной международным правом.

Напомним, всего страны G7, Европейского союза и Австралия заморозили активы нашей страны на сумму 260 миллиардов евро.

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#сша
#россия
#ущерб
#активы
#рф
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FT: США предлагают передать Украине замороженные активы РФ через ВБ и ЕБРР
20 декабря 2023, 12:37

Фото: iStock/Lazy_Bear

США предлагают передать Украине замороженные активы РФ с помощью траншей Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на соответствующий документ.
Отмечается, что США, публично не поддержавшие идею конфискации российских активов, в частном порядке предлагает способы их передачи Киеву. По данным одного из документов источника, данный шаг выступит в качестве «контрмеры» в отношении РФ, разрешенной международным правом.

Уточняется, что транш является неким «авансом», входящим в компенсацию Украине с российской стороны. По информации газеты, в общей сложности государства G7, Европейского союза и Австралия заморозили российские активы на сумму 260 миллиардов евро. Порядка 210 миллиардов евро находилось в распоряжении Евросоюза.

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#сша
#россия
#евро
#австралия
#ущерб
#активы
#рф
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В Госдуме выступили против изменения тарифов на электричество из-за майнеров
20 декабря 2023, 12:24

Фото: IStock/SPmemory

ФАС потребовала от ряда регионов России пересмотреть тарифы на электроэнергию на 2024 год, сообщают СМИ. Больше всего претензий у службы вызвало решение тарифного органа Иркутской области: регион жалуется на майнинг в бытовом секторе, но вместо изменения тарифов для населения вновь увеличил их для бизнеса на 19%.
Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, зампред комиссии по обеспечению жилищных прав граждан Светлана Разворотнева отметила, что тарифы устанавливаются от экономически обоснованных параметров и региональные власти могут самостоятельно оценивать ситуацию. Однако в беседе с «Радио 1» парламентарий призвала разобраться сначала в ситуации с майнерами.
«Одно домохозяйство имеет ограниченный ресурс мощности по электроэнергии и его точно не хватит для того, чтобы устроить полноценную майнинговую ферму. Если это происходит в частном секторе, а не в каких-то промышленных зонах, это означает, что у них там незаконное присоединение. А с этим должны бороться электросетевые организации. Причём тут тарифы для всех остальных граждан? Тарифы должны быть установлены на основании методики экономических обоснований», — сказала Светлана Разворотнева.
Депутат подчеркнула, что довольно долго в Иркутской области тарифы на электроэнергию были низкими из-за политических мотивов.
«Довольно долго в Иркутской области были коммунисты, которые сдерживали рост электроэнергии. Поэтому Иркутская область стала раем для майнеров и местом, где активно развивается электротранспорт, в отличие от других регионов нашей страны. Насколько сейчас будут тарифы обоснованы, будут решать на местном уровне, они имеют такое право. Единственное, что они не должны делать, – это выходить за рамки коридора, который установлен правительством для повышения платежей граждан», — добавила собеседница.
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#жкх
#иркутская область
#тарифы
#регион
#электроэнергия
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Нефтегазовая отрасль выдержала давление санкций, заявил Шульгинов
Шульгинов: Россия выдержала санкции и обеспечила потребителей энергоресурсами
20 декабря 2023, 11:39

Фото: iStock/PhonlamaiPhoto

Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов заявил, что нефтегазовая отрасль России в текущем году выдержала санкционное давление. Об этом Шульгинов сообщил в интервью «Россия 24».
Шульгинов подчеркнул, что нефтегазовая отрасль также смогла обеспечить потребителей энергоресурсами. Глава Минэнерго добавил, что топливно-энергетическому комплексу РФ пришлось работать в этом году не только в санкционном режиме, но и в условиях мирового энергетического кризиса.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не сомневаются, что санкции против России продлятся долгие годы. По его словам, США будут продолжать попытки оказывать давление на нашу страну и на международные отношения.

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#нефть
#экономика
#топливо
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На 83 % вырос объем переработки рыбы в Подмосковье
20 декабря 2023, 11:22

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

За 5 лет в Московской области на 83 % вырос объем переработки рыбы. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
С каждым годом в Московской области увеличивается количество предприятий по переработке рыбной продукции.

«В Подмосковье сегодня изготавливается более 22 % от общего объема консервированной рыбы, произведенного в ЦФО. Показатель данной категории товаров в регионе за 5 лет вырос на 83 % и составил более 60 000 тонн. Для сравнения в 2019 году по статистическим данным объем переработки был равен 25 500 тоннам», - отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Стоит отметить, что за 2023 год было экспортировано 8 000 тонн рыбной продукции, ракообразных и моллюсков из Подмосковья. В основном подмосковную продукцию покупают республика Беларусь, Казахстан, Грузия, Молдавия и Армения.

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#молдавия
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Министерство финансов РФ не нашло денег на кладбища
Законопроект Минстроя о похоронном деле не прошёл Минфин из-за нехватки денег
20 декабря 2023, 10:54

Фото: istockphoto/Faferek

Новая версия законопроекта о похоронном деле, которую подготовил Минстрой, прошла все ведомства, за исключением Минфина.
Там заявили об отсутствии денег на предлагаемые процедуры, сообщает «Коммерсантъ». Ведомство в нынешних экономических условиях не видит источник средств в бюджете для создания реестра кладбищ и мест захоронений. Представитель Минфина подтвердил проблему, которая возникла с документом.

Минстрой предлагал вывести в правовое поле действующие похоронные бюро, кладбища и крематории. Предлагалось лишать их лицензии, если будет обнаружено многократное нарушение правил. Местным властям хотели предоставить право отслеживать цены на погребения и продавать места для семейных захоронений на торгах.

Ранее депутаты Госдумы подготовили проект изменения закона о похоронном деле. В прошлом году он прошёл только «нулевые чтения». Соавтор документа Светлана Разворотнева сообщила, что внешнеполитические события лишили вопрос актуальности.
Президент Ассоциации крематориев Алексей Сулоев заявил, что для создания единого реестра нужно посчитать, сколько в стране кладбищ и захоронений. У властей и участников рынка радикально расходятся цифры. Первые утверждают, что в стране 81-83 тысячи кладбищ, а в Союзе похоронных организаций и крематориев насчитали около 600 тысяч.

Владелец похоронных домов «Журавли» Илья Болтунов объясняет это тем, что большая часть кладбищ не прошла процесс межевания и по официальным данным их не существует.

Юрист Елизавета Потемкина уверена, что шансы на принятия законопроекта в следующем году малы. Регуляторы и бизнес сильно расходятся в представлениях о правильном устройстве отрасли.

По итогам прошлого года выручка ритуальных компаний в России выросла на 5%, до 86 млрд рублей, при инфляции в стране 11,94 процента. Отставание от общего роста цен зафиксировали после 2 лет резкого роста рынка.

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#кладбище
#россия
#минфин
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Российские власти одобрили реформу сделок с крупными пакетами акций
РБК: Российские власти одобрили реформу сделок с крупными пакетами акций
20 декабря 2023, 04:00

Фото: iStock/Derek Brumby

Российские власти одобрили ряд основных параметров реформы сделок с крупными пакетами акций публичных компаний. Об этом пишет РБК со ссылкой на информированные источники в правительстве и в комиссии.
Уточняется, что речь идёт о законопроекте Минэкономразвития РФ о внесении изменений в федеральные законы (ФЗ) «О рынке ценных бумаг» и «Об акционерных обществах».

В публикации говорится, что основная часть поправок направлена на защиту прав миноритариев публичных акционерных обществ при поглощениях. Предполагается, что принятия законопроекта повысит уровень защиты прав миноритарных акционеров при приобретении крупных пакетов акций и обеспечит соблюдение интересов всех сторон процедуры.

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#рф
#акции
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