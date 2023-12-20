Германия решила пополнить госбюджет за счет активов России

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Генеральная прокуратура ФРГ планирует конфисковать часть замороженных российских активов на сумму более 720 миллионов евро и пополнить за счет этих денег госбюджет. Об этом сообщает Der Spiegel, ссылаясь на сообщение, опубликованное ведомством.
«Изъять средства на счете российского финансового учреждения в банке во Франкфурте-на-Майне на сумму более €720 млн из-за попытки нарушения эмбарго, наказуемой согласно закону о внешней торговле», – указано в документе.Отмечается, что в заявлении не указан владелец финансов, но информагентство полагает, что активами владеет Национальный расчетный депозитарий, российская небанковская кредитная организация.
Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что странам Евросоюза необходимо ускорить перевооружение армии из-за надвигающихся «военных угроз». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак