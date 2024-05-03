Германия вызвала посла РФ из-за хакерской атаки

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МИД Германии вызвал и.о. посла РФ в связи с предполагаемой хакерской атакой. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на представителя внешнедипломатического ведомства.
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Анастасия Хохлова