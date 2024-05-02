В МИД РФ ответили на слова Кэмерона о праве Украины на удары по России

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила киевский режим с «выкормленной» Западом террористической группировкой «Аль-Каида»* после заявления Кэмерона. Об этом она заявила в беседе с РИА Новости.
Ранее глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон в ходе визита в Киев заявил, что Украина якобы имеет право наносить удары по территории России британским вооружением.
Захарова призвала Кэмерона готовится к тому, что Украина будет наносить удары британским оружием по территории Великобритании, как это ранее уже сделали террористы «Аль-Каиды»*.
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*организация признана террористической и запрещена на территории России
Анастасия Чинкова