Германия завершила вывод своих войск с территории Нигера

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Германия утром 30 августа завершила вывод своих войск с территории Нигера, заявил экс-посол ФРГ Герман Николай, передает РИА Новости.
«Последние военные силы Германии убыли утром. На базе соглашения между двумя странами», – сообщил Николай.
Ранее, в начале августа, Вооруженные силы США оставили последнюю военную базу в Нигере и передали контроль над ней войскам страны. Имеется ввиду о военной базе 201, которую построили на средства Пентагона. Ее стоимость составила около 110 миллионов долларов.
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