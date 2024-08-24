Страны Африки проверяют Украину на причастность к атакам террористов

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Государство Кот-д'Ивуар, предположительно, расследует участие местного посольства Украины с африканскими террористами, сообщил малийский портал Bamada 24 августа.
По данным СМИ, власти изучают возможное участие украинских дипломатов в тайной военной подготовке боевиков в городе Абиджан. Также рассматривают версию о поставке боевикам деталей БПЛА через дипломатическую почту украинского посольства.
В начале августа Нигер заявил о разрыве дипломатических отношений с Украиной, которая открыто поддержала местных террористов. До того политические отношения разорвали власти Мали.
Еще одна страна Африки, Мавритания, также расследует причастность украинских дипломатов к поддержке террористов на территории африканских стран.
Малийские боевики, туареги, атаковали бойцов ЧВК «Вагнер» с 22 по 27 июля.
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В начале августа Нигер заявил о разрыве дипломатических отношений с Украиной, которая открыто поддержала местных террористов. До того политические отношения разорвали власти Мали.
Еще одна страна Африки, Мавритания, также расследует причастность украинских дипломатов к поддержке террористов на территории африканских стран.
Малийские боевики, туареги, атаковали бойцов ЧВК «Вагнер» с 22 по 27 июля.
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Лия Мурадьян