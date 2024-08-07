Нигер разорвал дипломатические отношения с Украиной

Еще одна страна Африки приняла решение разорвать дипломатические отношения с Украиной, сообщает ТАСС. Нигер стал последним государством, присоединившимся к бойкоту Киева. Власти Нигера объявили о немедленном прекращении дипломатического общения с Украиной, следуя примеру Мали.
Официальный представитель правительства Нигера, Амаду Абдрамана, сообщил, что решение было принято на фоне обвинений в «украинской агрессии». Нигер планирует обратиться в Совет ООН с заявлением о поддержке действий, направленных против Украины.
Этот шаг стал ответом на недавние обвинения в адрес Киева, выдвинутые Мали. Ранее Украина передала террористическим арабским повстанцам-туарегам данные, которые, по утверждениям, способствовали уничтожению бойцов ЧВК «Вагнер» на севере Мали. В результате, Мали обвинило Украину в поддержке терроризма на Африканском континенте и отказалось от всех дипломатических контактов с Киевом.
Теперь, после переворота прошлого года, Нацсовет по охране родины, пришедший к власти в Нигере, также обвиняет Украину в поддержке террористических группировок, что и стало причиной решения о разрыве отношений.
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Этот шаг стал ответом на недавние обвинения в адрес Киева, выдвинутые Мали. Ранее Украина передала террористическим арабским повстанцам-туарегам данные, которые, по утверждениям, способствовали уничтожению бойцов ЧВК «Вагнер» на севере Мали. В результате, Мали обвинило Украину в поддержке терроризма на Африканском континенте и отказалось от всех дипломатических контактов с Киевом.
Теперь, после переворота прошлого года, Нацсовет по охране родины, пришедший к власти в Нигере, также обвиняет Украину в поддержке террористических группировок, что и стало причиной решения о разрыве отношений.
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Елена Перлова