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Майк тер Маат, кандидат на пост вице-президента США от Либертарианской партии, призвал к активному вовлечению США в процесс мирного урегулирования конфликтов в Украине и Палестине. В интервью РИА Новости он подчеркнул необходимость использования американского влияния для достижения устойчивого мира в этих регионах.
«Я считаю, что правительство США должно играть более активную роль в прекращении конфликтов в Израиле и на территориях Палестины. Мы обладаем значительным влиянием, которое можем использовать для продвижения мирных решений», — заявил тер Маат.
Маат отметил, что текущее положение требует от США не только дипломатических усилий, но и готовности оказывать давление на все вовлеченные стороны.
«Вашингтон должен работать над тем, чтобы обе стороны конфликта на Украине пришли к взаимоприемлемому решению. Мы имеем влияние, которое должно быть использовано для разрешения мировых конфликтов», — добавил он.
Кандидат в вице-президенты подчеркнул, что США могут предложить конструктивные решения, опираясь на их стратегические интересы и дипломатические ресурсы.
«У нас есть возможность оказать влияние и способствовать мирному урегулированию. Это наш долг и наша ответственность», — сказал он.
На фоне его заявления, конфликт на Украине продолжает оставаться в центре международного внимания. Президент России Владимир Путин ранее выдвинул несколько инициатив для мирного урегулирования, включая предложение о прекращении огня и готовность к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Однако Киев на законодательном уровне ввёл запрет на переговоры, что усложняет текущую ситуацию.
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