В США захотели мира на Украине

Майк тер Маат, кандидат на пост вице-президента США от Либертарианской партии, призвал к активному вовлечению США в процесс мирного урегулирования конфликтов в Украине и Палестине. В интервью РИА Новости он подчеркнул необходимость использования американского влияния для достижения устойчивого мира в этих регионах.