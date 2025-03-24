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Юрист назвал вид работы, за который работодатели обязаны доплачивать с марта

Юрист Адамс: Работодатели будут доплачивать работникам за наставничество с 1 марта
Фото: iStock/fizkes

Фото: iStock/fizkes

С 1 марта 2025 года работодатели в России обязаны выплачивать сотрудникам дополнительное вознаграждение за наставничество. Это изменение призвано юридически закрепить ответственность за передачу профессионального опыта, сообщил РИА Новости генеральный директор юридической группы АИД Давид Адамс.
Согласно новым правилам, наставничество требует письменного согласия работника, а его условия должны быть прописаны в трудовом договоре.

«Например, в ряде организаций коммунального хозяйства уже установлено, что сумма доплаты за наставничество составляет не менее 10% от оклада. Однако для частного сектора правила более вариативны — работодатели могут устанавливать собственные размеры компенсации, но не ниже уровня, установленного нормативными правовыми актами или коллективными соглашениями», — объяснил директор юридической группы АИД.
Адамс подчеркнул, что участие в наставничестве добровольно, однако в корпоративной культуре могут сохраняться негласные ожидания. Юрист также отметил риски: если компенсация не покроет нагрузку, сотрудники могут отказаться от этой роли.

Кроме материальной стороны, наставничество увеличивает ответственность за адаптацию новичков.

Ранее «Радио 1» передавало, что в ГД предложили ввести новую меру поддержки молодых родителей. Семьям, где первый ребенок рожден матерью до 23 лет, должны выдавать наборы предметов первой необходимости для ухода за новорождённым

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В ГД предложили ввести новую меру поддержки молодых родителей
Миронов предложил выдавать родителям до 23 лет набор необходимого для малышей
24 марта 2025, 03:12

Фото: iStock/molka

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова предложили ввести федеральную программу поддержки молодых семей. В обращении к министру труда Антону Котякову они призвали предоставлять молодым родителям наборы предметов первой необходимости для ухода за новорождённым.
«Предлагается ввести адресную поддержку молодым семьям, в которых первый ребенок был рожден матерью в возрасте до 23 лет», — уточняется в письме в распоряжении РИА Новости.
Набор, по замыслу авторов, должен включать гигиенические средства, одежду и другие вещи, критически важные для развития ребёнка в первый год жизни.

Миронов подчеркнул, что аналогичная практика уже успешно работает в Москве, где роженицы получают подарочный комплект «Наше сокровище». Однако инициатива предлагает расширить её на всю страну, чтобы снизить финансовую нагрузку на семьи в условиях роста цен.

По мнению Миронова, федеральные наборы не только обеспечат равенство регионов, но и станут шагом к улучшению демографической ситуации.

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Движение по Крымскому мосту восстановили после недолгого перерыва
Движение транспорта по Крымскому мосту восстановили после 19-минутного перерыва
24 марта 2025, 02:09

Фото: iStock/Sergey Denisenko

Движение по Крымскому мосту полностью восстановлено после кратковременного перекрытия, длившегося 19 минут. Информацию о ситуации оперативно опубликовал Telegram-канал «КРЫМСКИЙ МОСТ: оперативная информация».
Ограничение было введено в 00:53 по московскому времени, а уже в 01:12 транспортный поток возобновился.

В ночь с 23 на 24 марта крупный пожар уничтожил не менее 30 автомобилей на автостоянке в Приморье, Владивосток. Горящие машины были сняты на видео очевидцами, клип с комментариями шокированной местной жительницы выложили в соцсетях.

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Ефимов день 24 марта: как сохранить здоровье и благополучие и почему в этот день рекомендуется поплакать, народные приметы
23 марта 2025, 17:04

Фото: iStock/Armands Vjaters

В народном календаре 24 марта отмечается Ефимов день. Наши предки этот день также называли Антип-зубник и Евфимий. В этот день православные христиане вспоминают о святителе Евфимии, архиепископе Новгородском, и священномученике Антипе Пергамском, которого в народе считали покровителем от зубной боли. О приметах и запретах этого дня читайте в материале «Радио 1».

История праздника


Фото: iStock/Aleksei Savin

Священномученик Антипа Пергамский был учеником апостола Иоанна Богослова и епископом Пергамской церкви в I веке. В то время император Нерон преследовал христиан, и многие из них были казнены или изгнаны. Святой апостол Иоанн Богослов был отправлен на остров Патмос, где получил откровение о будущих судьбах мира и Церкви.

Святитель Антипа проповедовал о Христе, и его вера вдохновляла жителей Пергама отказываться от жертвоприношений идолам. Языческие жрецы потребовали от него отречься от веры и принести жертву, но он остался верен Господу.

За свою преданность Антипа был подвергнут жестоким мучениям и брошен в раскаленного медного вола в храме Артемиды. Несмотря на невыносимые страдания, он продолжал молиться Богу и отошел ко Господу спокойно. Христиане забрали его тело и с честью похоронили. Гробница святого стала источником чудес и исцелений, особенно при зубных болях.

Святой Евфимий, архиепископ Новгородский, родился в Великом Новгороде в христианской семье. С детства изучал Божественное Писание и посвятил себя размышлениям о духовном. В 15 лет принял иноческий чин в Вяжицкой обители святителя Николая Чудотворца.

Преподобный Евфимий отличался послушанием и мудростью не по годам. Архиепископ Симеон назначил его на должность эконома архиепископского дома. После смерти архиепископа святой удалился в Хутынский монастырь, а затем стал игуменом обители Рождества Пресвятой Богородицы на Лисьей горе.
Позже святой был избран архиепископом Новгородским и с ещё большим усердием предался подвигам служения, заботясь о душах паствы. Скончался в глубокой старости в 1458 году.

Приметы дня


Фото: iStock/Karel Bock

  • Ветер на Евфимия — к дождливому и холодному лету.
  • Дружный прилет птиц — к холодам и ненастью.
  • Если рыбак выловил карася без икры 24 марта, то, согласно приметам, высокой воды в мае не будет.
  • Много мышей на полях — к неурожайному году.

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Что можно делать 24 марта


Фото: iStock/PinkBadger

В Ефимов день принято начинать работы в саду — это считается благоприятным временем для начала весенних хлопот, и вся работа порадует результатом.

В этот день женщинам рекомендуется дать волю слезам, особенно если они находятся на природе или слышат кукушку. Считается, что если поплакать в этот день, то в следующем году слёз не будет.

Рекомендуется провести генеральную уборку. В этот день принято наводить порядок в доме и дворе, очищая пространство от накопившегося мусора и грязи и освобождая место для достатка и благополучия.

Что нельзя делать в этот день


  1. 24 марта не рекомендуется желать здоровья или говорить «Здравствуйте!». Таким образом можно не пожелать здоровья, а наоборот — забрать его.
  2. Не стоит на Евфимия жаловаться на жизнь и сетовать на судьбу — по поверью, жалобы в этот день усиливают беды.
  3. Не давайте деньги в долг в этот день — вместе с деньгами уйдет удача и благополучие.

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Финские пивовары объявили забастовку
YLE: в Финляндии началась шестидневная забастовка сотрудников пивоварен
23 марта 2025, 16:00

Фото: iStock/master1305

Работники пивоварен в Финляндии объявили забастовку из-за низких зарплат. Об этом сообщает финский телерадиовещатель Yle.
Финский профсоюз работников пищевой промышленности отклонил предложение о примирении в трудовом споре. Согласно информации источника, в забастовке участвуют работники крупнейших заводов Hartwall, Olvi и Sinebrychoff.

Окончание акций протеста, в которых задействовано около тысячи пивоваров, назначено на пятницу, 28 марта. Торговые точки не столкнутся с перебоями в поставках продукции, информирует Yle.

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Россиянам напомнили о штрафе за мытье машины в неположенном месте
Юрист Тишаков: За мытье машины в неположенном месте грозит штраф от ₽10 тыс
23 марта 2025, 08:50

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

За мытье автомобиля в неположенном месте россиянам может грозить штраф от 10 тысяч рублей. Об этом заявил юрист Максим Тишаков в разговоре с агентством «Прайм».
По его словам, перечень мест, где запрещено мыть транспортные средства, определяется и местным законодательством. Стоит отметить, что в Москве и Подмосковье мыть машину разрешено только в специально отведенных зонах.

Эксперт рассказал, что автомобили запрещено мыть во дворе или на дачном участке. Нарушителей могут привлечь к административной ответственности по статьям «Нарушение санитарных и гигиенических норм» или «Нецелевое использование земли», пояснил Тишаков.

По первой статье владельцу автомобиля может грозить штраф от 100 рублей. Во втором случае сумма взыскания составит 0,5-1% от кадастровой стоимости участка, но не менее 10 тысяч рублей.

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