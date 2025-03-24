Юрист назвал вид работы, за который работодатели обязаны доплачивать с марта

В народном календаре 24 марта отмечается Ефимов день. Наши предки этот день также называли Антип-зубник и Евфимий. В этот день православные христиане вспоминают о святителе Евфимии, архиепископе Новгородском, и священномученике Антипе Пергамском, которого в народе считали покровителем от зубной боли. О приметах и запретах этого дня читайте в материале «Радио 1».