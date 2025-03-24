Юрист назвал вид работы, за который работодатели обязаны доплачивать с марта

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С 1 марта 2025 года работодатели в России обязаны выплачивать сотрудникам дополнительное вознаграждение за наставничество. Это изменение призвано юридически закрепить ответственность за передачу профессионального опыта, сообщил РИА Новости генеральный директор юридической группы АИД Давид Адамс.
Согласно новым правилам, наставничество требует письменного согласия работника, а его условия должны быть прописаны в трудовом договоре.
Кроме материальной стороны, наставничество увеличивает ответственность за адаптацию новичков.
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«Например, в ряде организаций коммунального хозяйства уже установлено, что сумма доплаты за наставничество составляет не менее 10% от оклада. Однако для частного сектора правила более вариативны — работодатели могут устанавливать собственные размеры компенсации, но не ниже уровня, установленного нормативными правовыми актами или коллективными соглашениями», — объяснил директор юридической группы АИД.Адамс подчеркнул, что участие в наставничестве добровольно, однако в корпоративной культуре могут сохраняться негласные ожидания. Юрист также отметил риски: если компенсация не покроет нагрузку, сотрудники могут отказаться от этой роли.
Кроме материальной стороны, наставничество увеличивает ответственность за адаптацию новичков.
Ранее «Радио 1» передавало, что в ГД предложили ввести новую меру поддержки молодых родителей. Семьям, где первый ребенок рожден матерью до 23 лет, должны выдавать наборы предметов первой необходимости для ухода за новорождённым
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Мария Моисеева