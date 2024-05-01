Героя СВО могут депортировать в Узбекистан и посадить в тюрьму

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Участвовавшего в освобождении Мариуполя гражданина Узбекистана Павла Житника могут депортировать на родину и посадить в тюрьму, об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.
Как рассказал сам военный, он приехал в ДНР ещё в 2018 году. Сперва он участвовал в боевых действиях в составе «Пятнашки», а затем перевелся в ОБТФ «Каскад». Житник участвовал в освобождении Мариуполя, и был награждён медалью за «Освобождение Мариуполя».
Летом 2023 года Житник воевал на Временском выступе, где были сосредоточены основные силы контрнаступления ВСУ. Там он получил серьёзное ранение, из-за которого пока не может вернуться в ряды военных. Как пишет РИА, у агентства в распоряжении имеется справка, подтверждающая ранение Житника.
Он также сообщил, что за время службы в Донецкой Народной Республике успел жениться. У них с супругой есть совместный ребёнок, которого он не может содержать из-за отсутствия возможности получить гражданство или ВНЖ и устроиться на работу.
Житник уточнил, что если его всё же депортируют в Узбекистан, то он получит минимум 10 лет лишения свободы за наёмничество.
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Летом 2023 года Житник воевал на Временском выступе, где были сосредоточены основные силы контрнаступления ВСУ. Там он получил серьёзное ранение, из-за которого пока не может вернуться в ряды военных. Как пишет РИА, у агентства в распоряжении имеется справка, подтверждающая ранение Житника.
«ОБТФ «Каскад» расформировывают, в районе месяца еще осталось. Получается, у меня нет законных оснований находиться здесь (ДНР). По российским законам, у меня должна быть миграционная карта, но я устроился на службу, мне сказали: «Можешь ее выкидывать, ты служишь, и здесь не Россия». Я ее по итогу выкинул, а теперь меня уволят и все — нет законных оснований тут находиться», — рассказал Житника.
Он также сообщил, что за время службы в Донецкой Народной Республике успел жениться. У них с супругой есть совместный ребёнок, которого он не может содержать из-за отсутствия возможности получить гражданство или ВНЖ и устроиться на работу.
Житник уточнил, что если его всё же депортируют в Узбекистан, то он получит минимум 10 лет лишения свободы за наёмничество.
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Евгения Парфентьева