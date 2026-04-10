Глава Бали пообещал расследовать сообщения о «пирамидах» на острове
Губернатор Бали И Ваян Костер пообещал проверить сообщения о мошеннических схемах в сфере недвижимости на острове. Он заявил, что подключит полицию и даст ход разбирательству, если факты подтвердятся. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее посол России в Индонезии Сергей Толченов сообщил, что ряду россиян грозят уголовные дела. По его словам, инициаторы таких проектов собирали деньги под строительство апартаментов, а потом не выполняли обещания.
И Ваян Костер отметил, что на Бали нет норм для возведения кондоминиумов и апартаментов на средства инвесторов с последующей сдачей иностранцам. Власти, по его словам, не выдают разрешения на такие проекты. Глава острова призвал людей не верить громким обещаниям о подобной недвижимости. Он подчеркнул, что такие предложения прямо указывают на обман и вредят имиджу Бали.
