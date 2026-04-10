Белый дом отреагировал на оскорбления Джорджа Клуни в адрес Трампа

10 апреля 2026, 05:20

Белый дом назвал Джорджа Клуни военным преступником в ответ на критику Трампа

Высказывания голливудского актера Джорджа Клуни в адрес президента США Дональда Трампа оценил директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чун. Его слова цитирует The Independent.





Артист 7 апреля прокомментировал фразу американского лидера про «уничтожение целой цивилизации» в контексте угроз в адрес Ирана. По его словам, такие высказывания попадают под опредление военного преступления.



«Единственный человек, совершающий военные преступления, – это Джордж Клуни, учитывая его ужасные фильмы и отвратительную актерскую игру», — заявил представитель Белого дома.