Иран выдвинул условия для полного прекращения огня на Ближнем Востоке

10 апреля 2026, 02:08

Хаменеи: Иран потребует компенсацию за удары США и Израиля

США и Израилю необходимо возместить ущерб, нанесенный их авиаударами по Ирану. Об этом заявил верховный лидер Исламской Республики Моджтаба Хаменеи.





По его словам, страна достигла впечатляющих результатов в противостоянии с агрессорами. Теперь, как утверждает Хаменеи, Иран находится на этапе укрепления своих позиций.



«Мы обязательно потребуем компенсацию за каждый нанесенный ущерб и возмещение за раненых в этой войне», — цитирует верховного лидера агентство IRNA.