Иран выдвинул условия для полного прекращения огня на Ближнем Востоке
Хаменеи: Иран потребует компенсацию за удары США и Израиля
США и Израилю необходимо возместить ущерб, нанесенный их авиаударами по Ирану. Об этом заявил верховный лидер Исламской Республики Моджтаба Хаменеи.
По его словам, страна достигла впечатляющих результатов в противостоянии с агрессорами. Теперь, как утверждает Хаменеи, Иран находится на этапе укрепления своих позиций.
«Мы обязательно потребуем компенсацию за каждый нанесенный ущерб и возмещение за раненых в этой войне», — цитирует верховного лидера агентство IRNA.Кроме того, Хаменеи отметил, что Иран не стремится к продолжению боевых действий, но всегда будет отстаивать свои законные права любым путем и рассчитывает на поддержку региональных союзников.
