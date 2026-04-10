Стармер обвинил Путина и Трампа в росте цен на электроэнергию в Великобритании
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер возложил ответственность за скачок цен на электроэнергию в стране на президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом пишет Politico.
Как сообщает издание, в ближайшее время Стармеру предстоит пережить «непростые местные выборы», на исход которых могут повлиять внутренние проблемы. Одной из них как раз является серьезный рост цен на энергопотребление.
«Мне надоело, что семьи и бизнес по всей стране сталкиваются с постоянными скачками счетов за электроэнергию из-за действий Путина и Трампа по всему миру», — пожаловался Стармер.Цены на энергоносители в Великобритании резко возросли на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Кроме того, нефть марки Brent с марта подорожала на 44%, а стоимость газа в Европе увеличилась на 57%.