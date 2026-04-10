Стармер обвинил Путина и Трампа в росте цен на электроэнергию в Великобритании

10 апреля 2026, 01:38

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: РИА Новости / Сергей Булкин)

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер возложил ответственность за скачок цен на электроэнергию в стране на президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом пишет Politico.





Как сообщает издание, в ближайшее время Стармеру предстоит пережить «непростые местные выборы», на исход которых могут повлиять внутренние проблемы. Одной из них как раз является серьезный рост цен на энергопотребление.



«Мне надоело, что семьи и бизнес по всей стране сталкиваются с постоянными скачками счетов за электроэнергию из-за действий Путина и Трампа по всему миру», — пожаловался Стармер.