Гибридные атаки, шпионаж и киберугрозы: коалиция Нидерландов усиливает меры против РФ
Нидерланды признали Россию главной угрозой национальной безопасности
Новая правящая коалиция Нидерландов в своем коалиционном соглашении на 2026–2030 годы назвала Россию ключевой угрозой национальной безопасности страны. Об этом сообщает РИА Новости.
В документе указывается, что наибольшую опасность представляет возможная эскалация между Россией и Западом. Кроме того, РФ обвиняют в проведении гибридных операций, включая саботаж, шпионаж и кибератаки на страны Евросоюза.
В соглашении также подчеркивается необходимость дальнейшего укрепления силового и разведывательного потенциала Нидерландов для сдерживания возможных действий России.
