США готовят масштабные центры для нелегалов: склады переоборудуют под изоляторы
Иммиграционные службы США начали закупку складских помещений для создания крупных центров содержания нелегальных мигрантов. Об этом сообщает The Washington Post.
По данным издания, федеральные власти планируют переоборудовать здания в 23 городах страны. В общей сложности новые объекты смогут вместить до 80 тысяч человек. Вместимость каждого центра будет варьироваться — от 1,5 до 10 тысяч задержанных.
Инициатива уже вызвала критику на местах. Так, мэр Канзас-Сити Куинтон Лукас заявил, что считает подобный формат содержания негуманным и вызывающим вопросы с точки зрения прав человека.
На фоне ужесточения миграционной политики в декабре администрация президента США также увеличила сумму выплат для нелегальных мигрантов, согласившихся добровольно покинуть страну. Вознаграждение выросло до 3 тысяч долларов. По словам министра внутренней безопасности Кристи Ноэм, в рождественский период власти «втрое увеличили стимул» для тех, кто готов уехать без принудительных мер.
