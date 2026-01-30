Достижения.рф

США готовят масштабные центры для нелегалов: склады переоборудуют под изоляторы

Американские власти создают новые центры содержания мигрантов
Фото: Istock / CRobertson

Иммиграционные службы США начали закупку складских помещений для создания крупных центров содержания нелегальных мигрантов. Об этом сообщает The Washington Post.



По данным издания, федеральные власти планируют переоборудовать здания в 23 городах страны. В общей сложности новые объекты смогут вместить до 80 тысяч человек. Вместимость каждого центра будет варьироваться — от 1,5 до 10 тысяч задержанных.

Инициатива уже вызвала критику на местах. Так, мэр Канзас-Сити Куинтон Лукас заявил, что считает подобный формат содержания негуманным и вызывающим вопросы с точки зрения прав человека.

На фоне ужесточения миграционной политики в декабре администрация президента США также увеличила сумму выплат для нелегальных мигрантов, согласившихся добровольно покинуть страну. Вознаграждение выросло до 3 тысяч долларов. По словам министра внутренней безопасности Кристи Ноэм, в рождественский период власти «втрое увеличили стимул» для тех, кто готов уехать без принудительных мер.

Софья Метелева

