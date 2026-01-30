США готовят масштабные центры для нелегалов: склады переоборудуют под изоляторы

30 января 2026, 20:34

Американские власти создают новые центры содержания мигрантов

Фото: Istock / CRobertson

Иммиграционные службы США начали закупку складских помещений для создания крупных центров содержания нелегальных мигрантов. Об этом сообщает The Washington Post.