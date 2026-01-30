Новый уровень — $44,1 за баррель: Швейцария повторяет шаги ЕС

30 января 2026, 20:45

Швейцария снижает потолок цен на российскую нефть с 1 февраля

Фото: Istock / Joachim Berschauer

Швейцария с 1 февраля уменьшит потолок цен на российскую нефть с $47,6 до $44,1 за баррель, следуя примеру Евросоюза. Об этом сообщили в Государственном секретариате по экономическим вопросам страны.