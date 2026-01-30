Новый уровень — $44,1 за баррель: Швейцария повторяет шаги ЕС
Швейцария с 1 февраля уменьшит потолок цен на российскую нефть с $47,6 до $44,1 за баррель, следуя примеру Евросоюза. Об этом сообщили в Государственном секретариате по экономическим вопросам страны.
Решение было принято 29 января, тогда как Брюссель установил аналогичный уровень 15 января. Напомним, что в декабре 2022 года вступило в силу эмбарго ЕС на морские поставки российской нефти, тогда был установлен потолок на уровне $60 за баррель.
В то же время The Times 14 января сообщила со ссылкой на источник в оборонной сфере, что Великобритания обучает спецназовцев для возможного захвата российских «теневых» танкеров. По данным издания, операциями может заняться Особая лодочная служба — элитное подразделение Королевских военно-морских сил.
