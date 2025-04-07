Гинеколог из Воронежа возглавил администрацию президента Сирии

Автодром в Быково Раменского муниципального округа примет чемпионат, Кубок и Суперкубок России по дрэг-рейсингу сезона 2025 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

​В период с мая по сентябрь Подмосковье станет столицей дрэг-рейсинга. На трассе многофункционального комплекса экстремальных видов спорта RDRC Racepark в Быково пройдут более десяти крупнейших автоспортивных соревнований всероссийского уровня, которые соберут более 200 лучших пилотов со всей страны. Среди прочегоспортсменов и болельщиков ждут пять этапов чемпионата и Кубка страны. Также в 2025 году дебютирует новый формат – Суперкубок России по дрэг-рейсингу в трёх классах («Pro», «Street» и «Moto»).

​На каждом из турниров будут проводиться тематические фестивали для всей семьи. Гости мероприятий смогут насладиться экскурсиями по автодрому, поездками на дрифт и дрэг-такси, полётами на вертолёте, различными авто и мото-выставками, тюнинг-проектами, аттракционами, фуд-кортом и комфортными вместительными трибунами. Также все желающие смогут протестировать свой автомобиль на дрэг-стрипе. По всем категориям билетов будет открыт доступ в зону технического парка, где можно не только увидеть и сфотографироваться со всеми машинами, принимающими участие в соревнованиях, но и взять автографы у именитых гонщиков. Для самых маленьких любителей автоспорта работает детский городок с аниматорами и аттракционами.

​Подробнее ознакомиться с расписанием на сезон 2025 года и приобрести билеты можно на официальном сайте.

​Место проведения: Московская область, Раменский муниципальный округ, посёлок Быково, деревня Верея, 458, автодром «RDRC Racepark» (бывший аэродром «Быково»).

​Расписание мероприятий:

​Соревнования и фестивали пройдут в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».