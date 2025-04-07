Гинеколог из Воронежа возглавил администрацию президента Сирии

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Новым главой администрации президента Сирии назначен Махер Хусейн аль-Шараа. Об этом сообщает местное издание Al-Araby.
Отмечается, что он является младшим братом Ахмеда аш-Шараа, который в настоящее время исполняет обязанности президента Сирии и возглавляет террористическую организацию «Хайят Тахрир аш-Шам»*.
До своего назначения на пост главы администрации президента Сирии Махер Хусейн аль-Шараа работал в сфере медицины. С 2014 по 2021 год он был гинекологом и заведовал отделением в Дорожной клинической больнице в Воронеже. Также какое-то время он управлял отделением женской консультации в воронежской поликлинике №1 РЖД.
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*внесена в список террористических организаций и запрещена на территории России
До своего назначения на пост главы администрации президента Сирии Махер Хусейн аль-Шараа работал в сфере медицины. С 2014 по 2021 год он был гинекологом и заведовал отделением в Дорожной клинической больнице в Воронеже. Также какое-то время он управлял отделением женской консультации в воронежской поликлинике №1 РЖД.
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*внесена в список террористических организаций и запрещена на территории России
Анастасия Чинкова