В Сирии произошло отключение интернета на фоне взрывов в военном аэропорту Пальмиры

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На всей территории Сирии произошло массовое отключение интернета, сообщает международная служба мониторинга NetBlocks.
По данным организации, ситуация носит общенациональный характер, что вызывает серьезные опасения среди населения и международного сообщества.
Отключение связи совпало с рядом взрывов, произошедших в сирийском военном аэропорту Пальмиры. В настоящее время не сообщается о причинах взрывов и их последствиях, однако местные источники указывают на возможную связь между отключением интернета и событиями в аэропорту.
Ранее стало известно, что в Махачкале произошел взрыв в многоэтажном доме на улице Гасанова в районе Редукторный. По предварительным данным, причиной инцидента мог стать взрыв бытового газа.
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Отключение связи совпало с рядом взрывов, произошедших в сирийском военном аэропорту Пальмиры. В настоящее время не сообщается о причинах взрывов и их последствиях, однако местные источники указывают на возможную связь между отключением интернета и событиями в аэропорту.
Ранее стало известно, что в Махачкале произошел взрыв в многоэтажном доме на улице Гасанова в районе Редукторный. По предварительным данным, причиной инцидента мог стать взрыв бытового газа.
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Дарья Осипова