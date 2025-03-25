В Сирии произошло отключение интернета на фоне взрывов в военном аэропорту Пальмиры

В Сети продолжают обсуждать тяжелую ситуацию 20-летней модели Марии Ковальчук, найденной в критическом состоянии на обочине дороги в Дубае. У девушки были сломаны руки, ноги и позвоночник. Она была срочно доставлена в реанимацию, где врачи провели несколько операций, но не смогли гарантировать полное восстановление. Об этом пишет «StarHit».