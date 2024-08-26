Гладков проверит работу местных чиновников после гибели людей от ударов ВСУ

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков распорядился провести срочную служебную проверку на предмет соответствия занимаемым должностям чиновников муниципальных образований после гибели людей в селе Ракитное.
Во время совещания регионального правительства руководитель областной администрации выразил возмущение бездействием чиновников в вопросах обеспечения безопасности людей и отчитал подчинённых за халатность. Гладков подчеркнул, что проводимая проверка коснётся руководителей муниципальных образований, а также заместителей глав администраций, отвечающих за гражданскую оборону.
Губернатор также поручил провести дополнительные тренировки по отработке мер безопасности в муниципалитетах. Кроме того, глава региона распорядился предоставить ему отчёт по обеспечению безопасности в трёх районах области.
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Александр Бойцов