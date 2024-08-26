«Палку оббивать гвоздями, бить по головам?»: Гладков отчитал власти

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Срочную служебную проверку в связи с гибелью мирных граждан при атаке ВСУ по Ракитному поручил провести глава Белгородской области Вячеслав Гладков. Такое решение он принял из-за критической ситуации.
«Ну, что? Палку оббивать гвоздями, бить по головам руководителям для того, чтобы хоть как-то начали? Прошу прощения за резкость, но, а как по-другому, если бездействие власти приводит к гибели людей», — сказал чиновник на еженедельном оперативном совещании регионального правительства.Гладков также заявил о том, что нужно применять дисциплинарные меры в отношении тех, кто несет ответственность за защиту граждан. Губернатор заключил, что если нарушения будут выявлены, то за этим последуют взыскания и депремирования.
При обстреле Ракитного боевиками ВСУ погибли пять человек, еще 20 ранены.
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