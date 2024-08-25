Пять человек погибли в ходе обстрела российского села

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Пять человек погибли в результате обстрела села Ракитное со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, в результате обстрела российского населенного пункта пострадали 12 человек, в том числе трое детей. Двое детей были госпитализированы, а 12-летнему мальчику была оказана помощь на месте происшествия.
Ранее сообщалось, что утром 23 августа беспилотник ВСУ взорвался в здании аэропорта Белгорода.
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«В поселке повреждены 10 частных домовладений, осколками посечены два коммерческих объекта и четыре легковых автомобиля. Поврежден газопровод – временно без газа остаются поселок Ракитное, села Борисполье и Новоленинское. Также есть локальные повреждения на линии электропередачи», – написал губернатор.
Ранее сообщалось, что утром 23 августа беспилотник ВСУ взорвался в здании аэропорта Белгорода.
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Александр Климов