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Пять человек погибли в ходе обстрела российского села

Губернатор Гладков: пять человек погибли в ходе обстрела ВСУ села Ракитное
25 августа 2024, 03:49
Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

Пять человек погибли в результате обстрела села Ракитное со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, в результате обстрела российского населенного пункта пострадали 12 человек, в том числе трое детей. Двое детей были госпитализированы, а 12-летнему мальчику была оказана помощь на месте происшествия.

«В поселке повреждены 10 частных домовладений, осколками посечены два коммерческих объекта и четыре легковых автомобиля. Поврежден газопровод – временно без газа остаются поселок Ракитное, села Борисполье и Новоленинское. Также есть локальные повреждения на линии электропередачи», – написал губернатор.



Ранее сообщалось, что утром 23 августа беспилотник ВСУ взорвался в здании аэропорта Белгорода.

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#белгородская область
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#всу
#вячеслав гладков
#губернатор
Стал известен срок предъявления обвинений Дурову
Адвокат Бело: Дурову представят обвинения после допроса у следственного судьи
25 августа 2024, 02:51

Фото: iStock/Michał Chodyra

Задержанному во Франции основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову предъявят обвинения после допроса у следственного судьи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Фредерика Бело.
«Следователи Национального управления по борьбе с финансовыми преступлениями, действующего при Таможенной службе, задержали Дурова. В ближайшее время он предстанет перед следственным судьей для возможного предъявления обвинений», – рассказал адвокат.

Французские спецслужбы задержали Павла Дурова вечером в субботу 24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже после того, как он сошел с борта частного самолета. Дуров подозревается в незаконной деятельности, такой как торговля наркотиками, преступления против несовершеннолетних и мошенничество.

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#франция
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Стал известен максимальный срок по делу Дурова
TF1: Павлу Дурову грозит около 20 лет тюрьмы во Франции
25 августа 2024, 00:19

Фото: iStock/Yingko

Основателю Telegram Павлу Дурову грозит до 20 лет тюрьмы во Франции. Об этом информирует телеканал TF1.
Утверждается, что предприниматель вскоре предстанет перед судом как гражданин Франции. Ему могут быть предъявлены обвинения в терроризме, отмывании денег и торговле наркотиками.

Ожидается, что Дуров предстанет перед французским судьей вечером 24 августа, ему предъявлено множество обвинений.

Французские силы безопасности задержали основателя Telegram, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже в Париже.

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#павел дуров
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#суд
#задержание
#франция
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Стала известна причина ареста Дурова
TF1: Павла Дурова обвиняют в отказе от сотрудничества с французскими силовиками
25 августа 2024, 00:00

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Задержанный в Париже основатель мессенджера Telegram Павел Дуров обвиняется по ряду статей и помещен под стражу, сообщает TF1 со ссылкой на французских силовиков.
Отмечается, что предприниматель обвиняется в причастности к торговле наркотиками, преступлениям против детей и мошенничеству из-за недостаточной модерации, сотрудничества с правоохранительными органами и инструментов, предоставляемых Telegram (таких как возможность зарегистрироваться в приложении с временного номера и криптовалюта внутри приложения и т.д.),

Утверждается, что ордер на арест был действителен только в том случае, если бы Павел Дуров находился на территории Франции.

«Сегодня вечером он совершил ошибку. Мы не знаем, почему», – информирует источник, близкий к расследованию.

Французское издание также сообщает, что Дуров предстанет перед судом сегодня вечером, завтра, как ожидается, ему будут предъявлены обвинения в терроризме, наркотиках, заговоре, мошенничестве, отмывании денег, получении краденого и преступлениях против несовершеннолетних.

Ранее стало известно о задержании 39-летнего предпринимателя следователями Национального управления по борьбе с мошенничеством при таможенном управлении (ONAF).

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#франция
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#мошенничество
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Освобожденные из украинского плена российские срочники прибыли в Москву
24 августа 2024, 23:50

Фото: istockphoto/zim286

Российских военнослужащих, освобожденных из плена в Украине, доставили самолетом в Москву. Об этом сообщил информационный портал Baza в своем Telegram-канале.
По данным издания, самолет с солдатами приземлился в одном из столичных аэропортов. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выступила с речью, приветствуя солдат.

В субботу, 24 августа, Россия провела обмен пленными с Украиной. По данным Министерства обороны РФ, в рамках переговорного процесса были возвращены 115 бойцов, Киеву передали 115 военнопленных из Вооруженных сил Украины (ВСУ). Все российские военнослужащие до прибытия в Москву находились на территории Белоруссии.

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#москва-река
#белоруссия
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Основателя Telegram Павла Дурова задержали во Франции
24 августа 2024, 23:44

Фото: istockphoto/Thomasaf

Французские спецслужбы задержали основателя Telegram Павла Дурова в парижском аэропорту Ле Бурже после выхода из частного джета. Об этом информирует телеканал TF1.
Отмечается, что около 8 часов вечера по местному времени, когда бизнесмен вышел из своего частного самолета на взлетной полосе в аэропорту Ле Бурже, его задержали сотрудники французских правоохранительных органов. Операцию провели жандармы GTA (жандармерия воздушного транспорта).

39-летнего предпринимателя сопровождали его телохранитель и еще одна женщина. Дуров прибыл в страну из Азербайджана.

Сообщается, что в его отношении выдан ордер OFMIN (малым офисом) национального управления судебной полиции Франции на основании предварительного расследования.

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#франция
#азербайджан
#самолет
#задержание
#павел дуров
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Более 200 жителей Курской области пострадали после начала атаки ВСУ
Свыше 200 курян пострадали с начала атаки ВСУ и обратились за помощью
24 августа 2024, 23:22

Фото: istock/N-sky

С начала наступления ВСУ на Курскую область пострадал 201 житель региона. Среди них 10 детей, сообщается в Telegram-канале регионального правительства.
«В стационарах проходят лечение 77 человек, из них два ребенка», – подчеркивается в публикации.

Власти региона добавили, что жители приграничных районов переведены в 94 пункта временного размещения (ПВР). В настоящее время в них находятся 6968 человек, в том числе 1459 детей. Кроме того, в 25 регионах России подготовлено 123 пункта временного размещения, в которых в настоящее время находятся 2974 человека.

Ранее стало известно, что более 50 человек остаются в курском поселке Коренево, который атакуют украинские войска. В то же время некоторые населенные пункты Кореневского района, по сообщениям, испытывают проблемы с инфраструктурой, включая перебои с электричеством, водой и газом.

24 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что целью наступления на Курскую область не является укрепление переговорной позиции.

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#всу
#курская область
#россия
#регионы
#владимир зеленский
#украина
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Раскрыты личности поджигателей здания гарнизонного военного суда в Казани
24 августа 2024, 23:15

Фото: iStock/YakobchukOlena

Здание гарнизонного военного суда в Казани подожгли женщина и ее 13-летний сын. Об этом информирует Telegram-канал издания Baza.
Отмечается, что пожар начался на первом этаже. Площадь возгорания составила 16 квадратных метров, вскоре огонь потушили.

По данным Baza, мать и подросток были задержаны прохожими и доставлены в полицейский участок.

Напомним, пожар начался вечером 24 августа. По словам очевидцев, в гарнизонном военном суде на улице Дзержинского были слышны звон стекла и огня.

Ранее человек бросил две бутылки с зажигательной смесью в здание военкомата в Карелии.

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#пожар
#казань
#поджог
#суд
#задержание
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В Казани загорелось здание гарнизонного военного суда
24 августа 2024, 23:05

Фото: istock/DmyTo

В Казани произошел пожар в здании гарнизонного военного суда. Об этом инциденте сообщил Telegram-канал SHOT.
По словам очевидцев, вечером 24 августа в здании гарнизонного военного суда на улице Дзержинского прозвучали звон стекла и огня. Во время поджога жители видели мужчину и женщину, которые убегали с места происшествия.

По предварительной оценке, они могли бросить бутылку с зажигательной смесью в окно. Подробности инцидента на данный момент неизвестны. На месте происшествия работают сотрудники МЧС.

Ранее Подольский районный суд Москвы приговорил владельца компании «Вкусно – и точка» к одному году лишения свободы условно за попытку поджога военного комиссариата.

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#казань
#поджог
#мчс
#пожар
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Криминальный авторитет покончил с собой в Подмосковье
Криминального авторитета Раджика нашли мертвым в Подмосковье
24 августа 2024, 22:08

Фото: Фотобанк Московской области

Имевшего авторитетное влияние в криминальных кругах Раджика Нижневартовского нашли мертвым в Ленинском городском округе Подмосковья этим вечером, 24 августа.
Тело 53-летнего Ражидина Михралиева обнаружили с огнестрельным ранением товарищи, сообщает Mash. По предварительным данным, мужчина покончил с собой из-за конфликта с другими представителями преступного мира.

Михралиева неоднократно судили за хранение наркотиков. Первый срок он получил в 1996 году за разбойное нападение. В 2013 году Ражидину пожаловали криминальный статус «вор в законе», после его назначили «смотрящим» за представителями преступности в Нижневартовске. Оттуда «вор в законе» был вынужден уехать из-за конфликта с местными бандами.

Отметим, что занятие высшего положения в преступной иерархии карается по статье 210.1 УК сроком от 8 до 15 лет.

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