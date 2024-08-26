Дроны ВСУ атаковали автомобиль на трассе в российском регионе

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Два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали легковой автомобиль на трассе в Белгородской области, в результате чего пострадали два человека, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, украинский дрон атаковал легковой автомобиль на участке автодороги Красная Яруга – Вязовое.
Автомобиль, в котором они ехали, полностью сгорел.
Ранее Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении беспилотника ВСУ под Белгородом.
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«Ранены два мирных жителя. Мужчине и 17-летней девушке с минно-взрывными травмами, сотрясением головного мозга и различными осколочными ранениями оказана первая помощь в Краснояружской ЦРБ», – отметил Гладков.
Автомобиль, в котором они ехали, полностью сгорел.
Ранее Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении беспилотника ВСУ под Белгородом.
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Александр Климов