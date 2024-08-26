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Дроны ВСУ атаковали автомобиль на трассе в российском регионе

Гладков: FVP-дроны ВСУ атаковали автомобиль на белгородской трассе
26 августа 2024, 00:49
Фото: iStock/yucelyilmaz

Фото: iStock/yucelyilmaz

Два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали легковой автомобиль на трассе в Белгородской области, в результате чего пострадали два человека, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, украинский дрон атаковал легковой автомобиль на участке автодороги Красная Яруга – Вязовое.

«Ранены два мирных жителя. Мужчине и 17-летней девушке с минно-взрывными травмами, сотрясением головного мозга и различными осколочными ранениями оказана первая помощь в Краснояружской ЦРБ», – отметил Гладков.



Автомобиль, в котором они ехали, полностью сгорел.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении беспилотника ВСУ под Белгородом.

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#всу
#дрон
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Алаудинов заявил о мощном продвижении ВС РФ на донецком направлении
Алаудинов заявил о мощном продвижении России на донецком направлении
26 августа 2024, 01:28

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Генерал-майор Апти Алаудинов, командующий спецназом «Ахмат», заявил, что российские войска добиваются значительных успехов на донецком направлении. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«Если говорить о других направлениях, то есть это донецкое направление, то там мы тоже фиксируем очень мощное продвижение наших войск», – подчеркнул он.

Ранее Алаудинов заявил, что Россия продвигается по всей линии соприкосновения.

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#россия
#всу
#вс рф
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«Ахмат» ликвидировал более десяти единиц техники на курском направлении
Алаудинов: «Ахмат» ликвидировал более десяти единиц техники в Курской области
26 августа 2024, 01:25

Фото: istockphoto/Vladislav Stepanov

За прошедшие сутки спецназ «Ахмат» уничтожил в Курской области более десяти единиц военной техники, принадлежащей Вооруженным силам Украины (ВСУ), заявил в Telegra,-канале заместитель начальника главного военно-политического управления Министерства обороны РФ, командующий спецназом генерал-майор Апти Алаудинов.
По его словам, Вооруженные силы РФ (ВС РФ) атаковали две боевые машины пехоты (БМП), пять ББМ (боевых бронированных машин), один ИМР (инженерная машина разграждения) и шесть автотранспортных средств.

«Сегодня подбили ребята один расчет АГС, один миномет и одну "стволку"», – сообщил он.

Алаудинов добавил, что российские войска получили подкрепление, и противник отступает в отдельных районах Курской области.

Ранее подчеркнул, что российские войска контролируют всю линию соприкосновения с Украиной.

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#всу
#курская область
#россия
#вс рф
#вооружение
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Сидельцев волгоградского ИК-19 поощряли самогоном, телефонами и «левым» заработком
Mash: в волгоградском ИК-19 заключенные получали самогон, телефоны и заработок
26 августа 2024, 00:46

Фото: istock/OlFedv

В волгоградском ИК-19, где недавно радикалы устроили бунт и взяли заложников, у заключенных была возможность получать самогон, покупать телефоны с доступом в интернет и зарабатывать. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Сидельцы также могли приобретать дополнительные передачки и свидания, говорится в сообщении.
По данным издания, самое большое «раздолье» царило до 2021 года, когда кнопочные телефоны стоили от 5 до 10 тысяч рублей, смартфоны от 20 до 40 тысяч, а техника Apple — от 40 тысяч, однако после условия ужесточились.

Отмечается, что возможность купить телефон с выходом в интернет осталась и после 2021 года, что позволяло некоторым заключенным читать в интернете запрещенную литературу.

В материале также указано, что «постояльцы» колонии могли зарабатывать дополнительные деньги, а на территории учреждения был самогонный аппарат, на котором они гнали самогон из браги.

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#телефоны
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#техника
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#контракт
#сво
#жертвы
#тюрьма
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В Италии предрекли трудности для Илона Маска после задержания Дурова
Вице-премьер Италии Сальвини: после Павла Дурова заткнут рот Илону Маску
26 августа 2024, 00:36

Фото: iStock/okfoto

Министр транспорта и инфраструктуры Италии и вице-премьер Маттео Сальвини прокомментировал в социальной сети Facebook* задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции.
Политик заявил, что Европа уже близка к цензуре. По его словам, трудности, возникшие после задержания Дурова, представляют угрозу для американского миллиардера Илона Маска, владельца социальной сети X.

Дурова задержали в аэропорту Парижа в ночь на 24 августа. По мнению французских судебных властей, он является соучастником незаконных действий, воплощенных при помощи Telegram. В настоящее время Дуров находится под стражей, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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#италия
#франция
#арест
#павел дуров
#илон маск
#европа
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Пролив Босфор перекрыт танкером из Панамы
TRT Haber: пролив Босфор временно перекрыли в обе стороны из-за поломки танкера
26 августа 2024, 00:26

Фото: istockphoto/tawatchaiprakobkit

Стамбульский пролив Босфор временно перекрыли для прохода кораблей в обе стороны из-за поломки танкера. Об этом сообщает государственный телеканал TRT Haber. Неисправность выявили у судна под названием Sredina, которое ходит под флагом Панамы, указано в сообщении.
«Транзит судов через Босфор временно приостановлен в обе стороны из-за поломки двигателя у танкера Sredina», — передает телеканал.
Судя по информации с портала MarineTraffic, танкер вышел из Новороссийска и направлялся в ливийский город Бенгази.

Однако Генеральное управление Береговой охраны сообщило, что танкер шел из Румынии в Ливию, а на помощь ему уже отправили три буксира.

Не так давно похожий случай произошел в проливе Дарданеллы с танкером Sea Marine 1, следовавшего в Россию, когда у него отказал двигатель. Обездвиженное судно в сопровождении лоцмана было благополучно отбуксировано к причалу Шевкетие, где бросило якорь.

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#помощь
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#фото
#город
#турция
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Алаудинов заявил о доминировании России по всей линии боевого соприкосновения
Алаудинов: ВС РФ продвигаются по всей линии боевого соприкосновения
25 августа 2024, 23:51

Фото: istockphoto/zabelin

Командующий спецназом «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что российские войска контролируют всю линию соприкосновения с Украиной. Об этом он заявил в видеоролике, опубликованном в Telegram-канале.
«Все эти дни хорошо продвигаются все наши подразделения. И в общей сложности мы можем констатировать тот факт, что по всей линии боевого соприкосновения сегодня доминирует уже Россия», – подчеркнул он.

Ранее Алаудинов заявил, что в Курской области не оканчиваются бои, однако обстановка находится под контролем Вооруженных сил (ВС) РФ.

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#вс рф
#россия
#украина
#всу
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Площадь природного пожара в Крыму увеличилась в три раза
МЧС: площадь пожара на юго-востоке Крыма увеличилась с 15 до 45 гектаров
25 августа 2024, 23:43

Фото: istock/DmyTo

Площадь природных пожаров на юго-востоке Крыма увеличилась до 45 гектаров, сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Также отмечается, что участие в тушении пожара принимает более 380 человек и три вертолета.

Ранее МЧС сообщало, что площадь природных пожаров на юго-востоке Крыма составляет 15 гектаров. Вертолеты Ми-8 МЧС России сбросили 35 тонн воды для ликвидации огня.

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#мчс
#крым
#вертолёт
#пожар
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В Киеве мобилизованный умер в военкомате во время приступа эпилепсии
«Киев ИНФО»: в Киеве мобилизованный умер в военкомате из-за приступа эпилепсии
25 августа 2024, 23:13

Фото: istockphoto/Sergii Kolesnikov

В Киеве призванный на службу мужчина умер от эпилептического припадка в военкомате, сообщает «Киев INFO» в своем Telegram-канале.
«Парень (нормально даже военно-врачебную комиссию не прошел, а его уже сюда направили!) – умер от приступа эпилепсии. Такие вот "проверки" здоровья будущих воинов», – подчеркивается в публикации.

Отмечается, что инцидент произошел 18 августа. Мужчина умер после того, как непрямые попытки искусственного дыхания оказались неэффективными.

Ранее стало известно, что трое мужчин, мобилизованных Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Одесской области, совершили побег. ЧП произошло в селе Сычавка, военнослужащие оказались ранее осужденными заключенными. Утверждается, что беглецы были вооружены автоматическим оружием.

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#киев
#смерть
#военные
#всу
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Площадь лесного пожара в Крыму выросла до 15 га, объявлена эвакуация двух СНТ
25 августа 2024, 22:35

Фото: istockphoto/Sergii Kolesnikov

Площадь лесного пожара, который разгорелся на юго-востоке Крыма, выросла до 15 гектаров, объявлена эвакуация двух СНТ. Об этом сообщило МЧС России в своем телеграм-канале. К тушению привлекли более 280 специалистов и 83 единицы техники, указано в публикации.
«Более 280 специалистов и 83 единицы техники привлечены к тушению пожара в районе Тепе-Оба. Вертолеты Ми-8 МЧС России сбросили 35 тонн воды», — говорится в сообщении ведомства.
По данным МЧС, эвакуацию проводит в превентивных целях из СНТ «Рассвет» и «Волна». Для людей уже развернули два пункта временного размещения в Коктебеле.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что из СНТ «Рассвет» эвакуировали около 100 человек.

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