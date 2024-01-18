Гладков: Утром 18 января ВСУ выпустили по Белгороду 10 ракет

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Утром 18 января украинские войска выпустили по Белгородской области 10 ракет, об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
«По результатам утреннего обстрела со стороны вооруженных сил Украины Белгорода и Белгородского района: десять ракет в нашу сторону летели, все успешно сбиты нашим ПВО», — прокомментировал итоги обстрела Гладков.
При этом, по словам губернатора, информации о возможных пострадавших и разрушениях пока нет. Известно только о том, что в одном доме в Белгородской области выбиты стёкла.
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Евгения Парфентьева