Жителей Белгорода предупредили о ракетной опасности

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Жителей Белгорода предупредили об угрозе ракетной опасности, об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
«В Белгороде запущено оповещение ракетной опасности. Если вы находитесь дома, не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)», — предупредил горожан Гладков.
В случае, если жители Белгорода находятся на улице, губернатор порекомендовал им спуститься в укрытие или иное безопасное место.
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Евгения Парфентьева