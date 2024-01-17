ВСУ примерно 40 раз за сутки обстреляли Белгородскую область

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Украинские военные за минувшие сутки совершили обстрел территории Белгородской области примерно 40 раз.
Также были зафиксированы атаки дронами-камикадзе. Сообщается о семе сбитых беспилотников. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
В среду Гладков опубликовал в своем Tg-канале сводку о ударах, которые нанесли по региону 16 января. 5 районов и Белгород обстреляли 38 снарядами. 2 дрона-камикадзе атаковали Грайворонский округ, а над областью сбили 7 украинских беспилотников.
Местные жители не пострадали, повреждения получили окна в двух квартирах, разрушения получили 15 частных домов, хозяйственный объект, ЛЭП, а также производственное помещение и 8 машин.
Ранее сообщалось, что во время атаки Вооруженных сил Украины на Белгород 30 декабря 2023 года рота ВСУ попыталась проникнуть на территорию Российской Федерации.
Об этом сообщает военный корреспондент Александр Сладков в эфире радиостанции «Говорит Москва».Как утверждает военкор, рота солдат пыталась попасть в Белгородскую область с помощью машин повышенной проходимости и бронетехники. При себе бойцы имели пулеметы. Российские силовики сумели предотвратить угрозу.
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В среду Гладков опубликовал в своем Tg-канале сводку о ударах, которые нанесли по региону 16 января. 5 районов и Белгород обстреляли 38 снарядами. 2 дрона-камикадзе атаковали Грайворонский округ, а над областью сбили 7 украинских беспилотников.
Ранее сообщалось, что во время атаки Вооруженных сил Украины на Белгород 30 декабря 2023 года рота ВСУ попыталась проникнуть на территорию Российской Федерации.
Об этом сообщает военный корреспондент Александр Сладков в эфире радиостанции «Говорит Москва».Как утверждает военкор, рота солдат пыталась попасть в Белгородскую область с помощью машин повышенной проходимости и бронетехники. При себе бойцы имели пулеметы. Российские силовики сумели предотвратить угрозу.
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Мария Фирсова