Глава Агентства кибербезопасности США загрузил служебные документы в ChatGPT

28 января 2026, 16:58

Фото: iStock/Dragos Condrea

Глава Агентства кибербезопасности и защиты инфраструктуры США (CISA) Мадху Готтумуккала загрузил служебные документы в публичную версию ChatGPT, из-за чего они стали доступны разработчикам и пользователям сервиса. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.