Глава Агентства кибербезопасности США загрузил служебные документы в ChatGPT
Глава Агентства кибербезопасности и защиты инфраструктуры США (CISA) Мадху Готтумуккала загрузил служебные документы в публичную версию ChatGPT, из-за чего они стали доступны разработчикам и пользователям сервиса. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.
По информации издания, после назначения на должность исполняющего обязанности руководителя CISA Готтумуккала запросил разрешение на использование в агентстве публичной версии ChatGPT, которую ранее запретили из соображений безопасности. Летом 2025 года он загрузил в чат-бот ряд внутренних документов. Среди них отсутствовали материалы с грифом «секретно», многие файлы имели пометку «только для служебного пользования».
Источники утверждают, что после загрузки документов сработали автоматические системы предупреждения о возможных нарушениях кибербезопасности. В результате Министерство внутренней безопасности США (МВБ) инициировало внутреннюю проверку. Ее итоги пока не раскрываются.
Отмечается, что это не первый скандал, связанный с деятельностью Готтумуккалы. Ранее он не прошёл проверку на полиграфе, организованную его подчинёнными. Однако по итогам той истории от работы отстранили сотрудников агентства, а не его руководителя.
