Politico: премьер Словакии Фицо обеспокоен психическим состоянием Трампа

28 января 2026, 10:50

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил обеспокоенность «психическим состоянием» президента США Дональда Трампа после личной встречи. Об этом сообщает издание Politico.





По информации газеты, Фицо охарактеризовал поведение американского лидера как «опасное» после переговоров, состоявшихся 17 января в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Источники утверждают, что словацкий премьер был встревожен манерой общения президента, однако подробности содержания их беседы не раскрываются.



В Белом доме эту информацию опровергли. Заместитель пресс-секретаря администрации президента Анна Келли заявила Politico, что публикация не соответствует действительности.





«Это абсолютно фейковая новость от анонимных европейских дипломатов, которые пытаются быть актуальными. Встреча в Мар-а-Лаго была позитивной и продуктивной», — подчеркнула она.