«Отрадно читать»: Медведев раскрыл, на что жалуются россияне в Европе

28 января 2026, 14:28

Медведев: россияне в Европе жалуются на очереди за справками

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Россияне, выезжающие в европейские страны, нередко возвращаются с впечатлением, что «жить там невозможно» из‑за бюрократии и очередей. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.





Он также отметил, что, судя по комментариям путешественников, много времени уходит на получение справок, оплату различных сборов и решение повседневных административных вопросов. По его словам, в России систему госуслуг организовали «круче во всех отношениях».





«Мне довольно отрадно читать, что они приезжают туда и говорят — жить невозможно», — сказал Медведев во время выступления на Всероссийском форуме МФЦ-2026.