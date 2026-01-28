Кириенко вспомнил поразившие его слова Путина

28 января 2026, 15:00

Кириенко поразил ответ Путина на вопрос о главном качестве лидера страны

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко рассказал, какие слова Владимира Путина особенно его впечатлили и запомнились на всю жизнь. Информацию передает ТАСС.





На пленарном заседании IX Всероссийского форума МФЦ Кириенко вспомнил встречу Путина со школьниками и студентами в начале 2000-х годов. В тот период он работал полпредом главы государства в Приволжском федеральном округе и присутствовал при разговоре.





«Он сказал, что для того, чтобы быть президентом у России, главное качество — это умение чувствовать боль другого человека как свою собственную», — поделился Кириенко.