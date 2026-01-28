Кириенко вспомнил поразившие его слова Путина
Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко рассказал, какие слова Владимира Путина особенно его впечатлили и запомнились на всю жизнь. Информацию передает ТАСС.
На пленарном заседании IX Всероссийского форума МФЦ Кириенко вспомнил встречу Путина со школьниками и студентами в начале 2000-х годов. В тот период он работал полпредом главы государства в Приволжском федеральном округе и присутствовал при разговоре.
«Он сказал, что для того, чтобы быть президентом у России, главное качество — это умение чувствовать боль другого человека как свою собственную», — поделился Кириенко.
Он отметил, что ожидал от российского лидера привычного ответа — о знаниях, образовании и ответственности за страну.