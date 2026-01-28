Достижения.рф

Кириенко вспомнил поразившие его слова Путина

Кириенко поразил ответ Путина на вопрос о главном качестве лидера страны
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко рассказал, какие слова Владимира Путина особенно его впечатлили и запомнились на всю жизнь. Информацию передает ТАСС.



На пленарном заседании IX Всероссийского форума МФЦ Кириенко вспомнил встречу Путина со школьниками и студентами в начале 2000-х годов. В тот период он работал полпредом главы государства в Приволжском федеральном округе и присутствовал при разговоре.

«Он сказал, что для того, чтобы быть президентом у России, главное качество — это умение чувствовать боль другого человека как свою собственную», — поделился Кириенко.

Он отметил, что ожидал от российского лидера привычного ответа — о знаниях, образовании и ответственности за страну.
Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0