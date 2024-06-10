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Глава агентства по инфраструктуре Украины покинул пост

Найем ушел с поста главы агентства по инфраструктуре Украины
10 июня 2024, 15:47
Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

На Украине Мустафа Найем ушел с поста главы агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры.
Об этом Найем рассказал на своей странице в Facebook*. По его словам, он написал заявление об уходе в понедельник, 10 июня.

Он уволился из-за «системных препятствий», которые мешали ему эффективно выполнять свои обязанности, добавил политик.



Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль запретил Найему посещать в ФРГ конференцию по восстановлению страны.

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#украина
#пост
#увольнение
Шойгу провёл встречу с вице-премьером Сербии Вулиным
10 июня 2024, 16:22

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу провёл рабочую встречу с вице-премьером Сербии Александром Вулиным. Стороны обсудили вопросы противодействия вмешательству Запада во внутренние дела государств.
Кроме того, на встрече обсуждались моменты взаимодействия правоохранительных органов двух стран, сообщает пресс-служба аппарата Совбеза РФ. Шойгу и Вулин затронули широкий круг вопросов российско-сербского сотрудничества в сфере безопасности, указано в сообщении. В начале беседы секретарь Совбеза РФ поздравил Вулина с назначением на пост заместителя председателя правительства Сербии.

Шойгу отметил дружеские отношения между двумя странами, которыми Россия очень дорожит. Он также отдал должное твёрдости позиции Белграда, ориентированной на развитие российско-сербских отношений, несмотря на беспрецедентное давление со стороны Запада.

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#россия
#пост
#отношения
#развитие
#рф
#служба
#шойгу
#сербия
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Аналитик Фёдоров заявил о великом разгроме партии Макрона
10 июня 2024, 16:14

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров заявил, что партия президента Франции Эммануэля Макрона «Возрождение» на выборах в Европарламент потерпела огромное поражение.
По его мнению, это скажется и на внутренней политике Франции.

«Партия Макрона «Возрождение» потерпела сокрушительное поражение на европейских выборах. Хотя Макрон говорил, что любые результаты, которые будут на европейских выборах, касаются лишь вопросов европейского строительства, но разгром оказался настолько великим, что Макрону пришлось принять решение о роспуске нижней палаты французского парламента», — прокомментировал в беседе с RT Фёдоров.

А вот обозреватель Андрей Перла призвал не обольщаться усилению правых настроений в Европе, которое выявилось благодаря вчерашним выборам. По его словам, друзей в Европе у России нет.

«Европейские правые могу притворяться противниками войны с Россией, чтобы получить больше голосов. Как только они получают голоса, сразу выясняется, что они враги России и голосуют за войну против России. Это мы видим на примере партии Мелони в Италии, партии Ле Пен во Франции, АДГ в Германии — повсюду», — отметил в беседе с «Царьградом» Перла.

Ранее бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден заявлял, что политики, поддерживающие военные конфликты, были жестоко наказаны во время выборов в Европарламент.

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#итоги
#партия
#макрон
#выборы
#европа
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Варшавский суд выдал ордер на арест бежавшего из Польши судьи
Суд Варшавы выдал ордер на арест судьи Шмидта, бежавшего в Белоруссию
10 июня 2024, 16:07

Фото: iStock/Rawf8

Окружной суд Варшавы выдал ордер на арест польского судьи Томаша Шмидта, который бежал в Белоруссию, пишет РИА Новости.
По данным Национальной прокуратуры Польши, суд по представлению прокурора выдал европейский ордер на арест Томаша Шмидта. Он подозревается в шпионаже.

6 мая выяснилось, что судья из Польши открестился от своей должности и попросил политическое убежище в Белоруссии. Это было сделано в знак протеста против политики Варшавы. По данным спецслужб Польши, Шмидт мог передавать секретные данные разведке России.

Позднее, 13 мая, польский суд на три месяца заочно арестовал Шмидта. В начале июня в полиции Польши заявили, что Интерпол не будет искать бежавшего в Белоруссию судью.

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#польша
#россия
#белоруссия
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Суд приговорил двух украинских пограничников к 17 годам колонии за захват судна
10 июня 2024, 16:02

Фото: istockphoto/Zolnierek

Верховный суд Республики Крым двух сотрудников пограничной службы Украины к 17 годам колонии. Оны признаны виновными в захвате в 2018 году российского рыболовного судна в Азовском море.
Как передаёт РИА Новости, речь идёт о рыболовецком судне «Норд». Украинские пограничники задержали его в Азовском море в марте 2018 года, угрожая применением оружия. Корабль был принудительно отконвоирован в порт Бердянска. На борту находились десять членов экипажа. У всех моряков были российские паспорта, однако в Киеве тогда заявили, что считают их украинскими гражданами. Члены экипажа смогли вернуться на Родину только через полгода. Капитана судна удерживали на Украине десять месяцев.

Судом и следствием было доказано, что украинские пограничники вступили в преступный сговор, движимые политической ненавистью к России и присоединению Крыма к РФ, и совершили захват и угон российского судна. Каждому назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет. Первые три года заключения они будут отбывать в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима.

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#море
#корабль
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#рф
#суд
#крым
#украина
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Бывший министр энергетики Шульгинов будет баллотироваться в Госдуму от Хакасии
10 июня 2024, 15:09

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Бывший министр энергетики России Николай Шульгинов будет баллотироваться в Государственную думу от Хакасии, об этом сообщил секретарь Хакасского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Сергей Сокол в своём Telegram-канале.
«На выборах в Госдуму от Хакасии будет представлен единый кандидат. Авторитетный политик, профессионал, имеющий опыт работы в Правительстве России — Николай Григорьевич Шульгинов», — написал Сокол.

Он также отметил, что кандидатуру Шульгинова на предстоящих выборах поддержать партии «Единая Россия» и КПРФ.

Шульгинов занял пост министра энергетики РФ 10 ноября 2020. 7 мая 2024 года состоялась инаугурация российского президента Владимира Путина, после которой правительство, во главе с Михаилом Мишустиным, сложило свои полномочия.

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#госдума
#хакасия
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Президент Швейцарии Амхерд назвала количество стран-участниц саммита по Украине
Власти Швейцарии: В мирной конференции по Украине примут участие 90 стран
10 июня 2024, 14:50

Фото: istockphoto/william87

Для участия в конференции, посвящённой мирному урегулированию украинского конфликта, который пройдёт в швейцарском курорте Бюргеншток, зарегистрировались 90 стран. Об этом сообщила президент альпийской республики Виола Амхерд.
По её словам, половина государств представляют Европу и Северную Америку, другая половина — Южную Америку, Азию, Ближний Восток и Африку. На саммите многие государства, заявившие о своём участии, будут представлены на самом высоком уровне. Примерно половину будут представлять первые лица государств и правительств, остальных — премьер-министры и другие высокие лица.

Известно, что президент США Джозеф Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Также отказался от участия в саммите генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш.

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#сша
#президент
#джозеф байден
#конференция
#саммит
#швейцария
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США признали причастность к военным авиакатастрофам на территории РФ
Полковник Клементе: Американские ЗРК Patriot ВСУ сбили российские Ил-76 и Су-34
10 июня 2024, 14:42

Фото: iStock/porpeller

Российские военные самолёты Ил-76 и Су-34 были сбиты ЗРК Patriot ВСУ, с таким заявлением выступила помощница начальника штаба 10-й Армии США полковник Розанна Клементе в ходе конференции Fires Symposium.
«Ими была организована воздушная засада, и они смогли сделать это с нашими мобильными системами (Patriot — ред.). Ее возможности позволили экипажу поразить российский самолет А-50У, который был сбит в январе. Во время одной из таких засад у российской границы также были сбиты несколько российских истребителей Су-27», — прокомментировала катастрофы Клементе.

Предположительно, американская чиновница ошиблась. Она говорила о катастрофе Ил-76, который трагически разбился в Белгородской области, а также о крушении Су-35 и Су-34 в Брянской области. Обе катастрофы закончились большим количеством жертв.

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#сша
#пво
#украина
#самолёты
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Встреча глав МИД БРИКС началась с минуты молчания по погибшему руководству Ирана
10 июня 2024, 14:21

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Заседание совета министров иностранных дел стран БРИКС в Нижнем Новгороде началось с минуты молчания в память о погибших в авиакатастрофе президенте Ирана Эбрахиме Раиси и других иранских чиновниках.
«Предлагаю начать наше заседание с минуты молчания, чтобы принести соболезнования народу Ирана еще раз и, конечно, соболезнования семьям погибших», — сказал глава МИД РФ Сергей Лавров на открытии заседания совета министров министров иностранных дел стран БРИКС.

Напомним, во вторник, 10 июня, в Нижнем Новгороде началась двухдневная встреча министров иностранных дел стран БРИКС.

Вертолёт, на борту которого находился иранский глава Эбрахим Раиси, глава МИД исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян и несколько других иранских чиновников, разбился 19 мая. По предварительным данным, причиной крушения стали технические неполадки. В течение 50 дней, до проведения выборов, исполнять обязанности главы Ирана будет первый вице-президент Мохаммад Мохбер.

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#оон
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Наступают на пятки: В Кремле отметили популярность правых партий в ЕП
10 июня 2024, 13:53

Фото: Официальный сайт Кремля

На выборах в Европейский парламент стала очевидна популярность правых партий, на это обстоятельство обратил внимание пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Мы также видим и динамику на повышение популярности правых партий (в Европейском парламенте — ред.). Эту динамику видно невооруженным взглядом и, безусловно, несмотря на то, что пока проевропейцы сохраняют свои лидирующие позиции, но со временем правые партии будут наступать им на пятки», — отметил Песков.

По словам спикера Кремля, в Москве пристально следят за ситуаций в ЕП. Особенно учитывая тот факт, что нынешнее французское правительство крайне враждебно настроено по отношению к Российской Федерации.

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#дмитрий песков
#франция
#выборы
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