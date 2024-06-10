Глава агентства по инфраструктуре Украины покинул пост

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На Украине Мустафа Найем ушел с поста главы агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры.
Об этом Найем рассказал на своей странице в Facebook*. По его словам, он написал заявление об уходе в понедельник, 10 июня.
Он уволился из-за «системных препятствий», которые мешали ему эффективно выполнять свои обязанности, добавил политик.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль запретил Найему посещать в ФРГ конференцию по восстановлению страны.
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*запрещенная в России соцсеть, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена
Он уволился из-за «системных препятствий», которые мешали ему эффективно выполнять свои обязанности, добавил политик.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль запретил Найему посещать в ФРГ конференцию по восстановлению страны.
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*запрещенная в России соцсеть, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена
Алёна Самарева