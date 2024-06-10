В зоне СВО успешно опробовали новый российский дрон-бомбардировщик «Голубь»

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В РФ создали и успешно опробовали дрон-бомбардировщик «Голубь». Об этом пишет РИА Новости.
Сообщается, что у дрона есть сменный барабан с полезной нагрузкой на 12 ВОГов. «Голубь» сохраняет «зрение» в момент, когда оператор БПЛА отвлекается на бомбометание.
Основная цель дрона — скопления живой силы. Он способен распознавать пехоту противника. «Голубя» доработали по итогам опытно-боевой эксплуатации. Сейчас готовится запуск его серийного производства.
Вооруженные силы Украины атаковали Крымский полуостров. Было выпущено не менее 12 оперативно-тактических ракет ATACMS. Целью ударов были окрестности Черноморского, Евпатории и Джанкоя. Украинские СМИ пишут, что были зафиксированы пожары в чистом поле. Указывают, что предварительно поражены пусковые установки ПВО, радиолокационные станции, а также другая техника. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Мы успешно опробовали его в зоне СВО, однажды «Голубь» просто завис над системой РЭБ противника, которая была против него бессильна», — сказал собеседник агентства.
Основная цель дрона — скопления живой силы. Он способен распознавать пехоту противника. «Голубя» доработали по итогам опытно-боевой эксплуатации. Сейчас готовится запуск его серийного производства.
Вооруженные силы Украины атаковали Крымский полуостров. Было выпущено не менее 12 оперативно-тактических ракет ATACMS. Целью ударов были окрестности Черноморского, Евпатории и Джанкоя. Украинские СМИ пишут, что были зафиксированы пожары в чистом поле. Указывают, что предварительно поражены пусковые установки ПВО, радиолокационные станции, а также другая техника. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова