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В зоне СВО успешно опробовали новый российский дрон-бомбардировщик «Голубь»

В России создали и успешно опробовали дрон-бомбардировщик «Голубь»
10 июня 2024, 15:28
Фото: iStock/IherPhoto

Фото: iStock/IherPhoto

В РФ создали и успешно опробовали дрон-бомбардировщик «Голубь». Об этом пишет РИА Новости.
Сообщается, что у дрона есть сменный барабан с полезной нагрузкой на 12 ВОГов. «Голубь» сохраняет «зрение» в момент, когда оператор БПЛА отвлекается на бомбометание.

«Мы успешно опробовали его в зоне СВО, однажды «Голубь» просто завис над системой РЭБ противника, которая была против него бессильна», — сказал собеседник агентства.


Основная цель дрона — скопления живой силы. Он способен распознавать пехоту противника. «Голубя» доработали по итогам опытно-боевой эксплуатации. Сейчас готовится запуск его серийного производства.

Вооруженные силы Украины атаковали Крымский полуостров. Было выпущено не менее 12 оперативно-тактических ракет ATACMS. Целью ударов были окрестности Черноморского, Евпатории и Джанкоя. Украинские СМИ пишут, что были зафиксированы пожары в чистом поле. Указывают, что предварительно поражены пусковые установки ПВО, радиолокационные станции, а также другая техника. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#техника
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#пво
«Заключительное сражение»: Бывший полковник СБУ предрек генеральное сражение на Украине
Стариков: в конце лета на Украине произойдет генеральное сражение
10 июня 2024, 15:51

Фото: iStock/ffikretow

Украинский военный эксперт, бывший полковник СБУ Олег Стариков заявил, что в конце лета на Украине произойдет решающее сражение, которое приведет к окончанию конфликта. Об этом пишет «МК».
«С военной точки зрения, основная операция, стратегическая операция заключительная какая-то операция, заключительное сражение, — это будет август-сентябрь», — сказал он.

По его мнению, такой прогноз основывается на военном анализе. Однако такого же мнения придерживаются и политологи, добавил Стариков.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Вооруженные силы Украины атаковали Крымский полуостров. Было выпущено не менее 12 оперативно-тактических ракет ATACMS. Целью ударов были окрестности Черноморского, Евпатории и Джанкоя. Украинские СМИ пишут, что были зафиксированы пожары в чистом поле. Указывают, что предварительно поражены пусковые установки ПВО, радиолокационные станции, а также другая техника. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#прогноз
#сво
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Военэксперт Живов раскрыл, какое оружие будет поставлять РФ другим странам
Военэксперт Живов: Россия может поставить своё оружие КНДР, Ливану и Кубе
10 июня 2024, 15:33

Фото: iStock/Ruma Aktar

Владимир Путин заявил, что Россия может отправить свое оружие в страны, которые способны атаковать врагов РФ, — это будет ответом на поставки вооружения Киеву для удара по российской территории.
Автор телеграм-канала «Живов Z. Битва за Донбасс», военный блогер Алексей Живов в беседе с «Радио 1» рассказал, о каком оружии идёт речь и в какие страны оно может поставляться.

«Речь идёт о дальнобойных крылатых баллистических и противокорабельных ракетах, типо комплекса «Бастион», «Калибр», «Искандер». Предполагаю, что оно может поставляться такому образованию, как движение хуситов, которое сейчас участвует в прямом конфликте с западной коалицией и наносит удары по британским и американским кораблям. Может, Ливану, Северной Корее, хотя там у них своего оружия достаточно. Также можно попробовать поставить Кубе оружие, но вряд ли она будет его применять применять по флоту США», — рассказал эксперт.

По мнению Алексея Живова, США может поменять свое поведение, если почувствует реальную угрозу.

«Если и будет потоплен один или два крупных американских корабля, каждый из которых стоит как среднестатистическая африканская страна, то, вероятно, это изменит отношение США. В данный момент они постоянно создают угрозы своим оружием, а мы американской военной группировке таких угроз пока не создавали. Очевидно, что украинцы будут просить столько, сколько им влезет, а как США отреагируют на ущерб собственных сил – это открытый вопрос», — заявил военный блогер.

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#вс рф
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Российский боец рассказал об опыте взаимодействия с бывшими зэками в зоне СВО
10 июня 2024, 15:20

Фото: istockphoto/zabelin

Бывшие заключённые, отправившиеся воевать в зону специальной военной операции, вели себя достаточно дисциплинированно. Скорее всего, тут сказалась привычка беспрекословно выполнять команды во время нахождения в колонии.
Таким наблюдением в беседе с сетевым изданием Daily Storm поделился российский боец, который плечом к плечу с бывшими зэками принимал участие в боях под Артёмовском (украинское название — Бахмут). Солдат вспоминал, что «сидельцы» выполняли боевые задачи наравне со всеми и были довольны, что их не выделяют в какую-то «низшую касту».

«На войне, чтобы выжить, нужно стараться, и они старались», — отметил солдат.

Другой боец вспоминал, что ещё в 2022 году, когда он впервые столкнулся с бывшими заключёнными в зоне спецоперации, он не замечал у них каких-то проблем с дисциплиной или с алкоголем. Зэки заваривали крепкий чай — чифирь — и добавляли туда кофе. Таким образом, получался сильный боевой стимулятор безо всякого алкоголя.

Военный вспомнил, что поначалу зэки не хотели выполнять хозяйственные работы. Однако после первой «прожарки», в которую они попали из-за не вырытых окопов, они поняли, что за них никто копать не будет. В дальнейшем подобных проблем больше не возникало.

Доброволец из группы «Шторм», проходивший службу в подразделении вместе с бывшими зэками, рассказал, что они одними их первых встречали ударные группы противника, дрались, как звери, и никто из них не убегал. Проблемы с дисциплиной возникали у них редко, внутри отрядов, на почве бытовых ссор в рамках одного блиндажа, отметил боец.

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Взял на понт: как командир заставил экс-заключённых на СВО спасти раненых товарищей
Доброволец Александр: командир обхитрил бывших заключенных во время боев на СВО
10 июня 2024, 15:06

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

В одном из боев с ВСУ, сражавшихся в рядах ВС РФ бывших заключенных, «взяли на понт», чтобы они эвакуировали раненых сослуживцев. Об этом рассказал доброволец российской армии Александр, его слова публикует портал Daily Storm.
По словам российского военного, во время атак ВСУ бывшие заключённые сначала обещали командиру стоять до конца, однако после того, как некоторые их сослуживцы были ранены, они не захотели их эвакуировать в безопасное место.

«В одном из боев мы несли потери и попали в не самую лучшую ситуацию. Через несколько часов меня уже ранили, а на позициях были еще 300-е. Сидельцы не горели желанием их эвакуировать — участок был опасным», — рассказал Александр.

Тогда командир отряда, в котором служили бывшие заключенные, обратился к ним по рации и умело подобрал слова, которые смогли их убедить спасти двух раненых бойцов ВС РФ. При этом известно, что использовал он в качестве переубеждения тюремную лексику.

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Подполье сообщает о мощных ударах ВС РФ в Сумской области
Подполье: ВС РФ ударили по скоплениям ВСУ в Сумской области
10 июня 2024, 14:36

Фото: iStock/dzika_mrowka

Армия России ударила по скоплениям ВСУ в городе Середина-Буда и посёлке Великая Писаревка в Сумской области. Информацию предоставил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на местных жителей.
«Середина-Буда и Великая Писаревка за вчерашний день получили несколько прилетов из миномета и удары по небольшим скоплениям бандеровцев из FPV-дронов», — написал Лебедев в своём Telegram-канале.

Он также добавил, что у села Хотень российские бойцы «накрыли» украинскую диверсионно-разведывательную группу, которая пыталась пробраться к российской границе.

Кроме того, в Николаевке были нанесены удары FPV-дронами по передвигающейся технике противника. По данным местных жителей, уничтожены два БТР и более десяти бойцов ВСУ.

При этом артиллерийским ударом в Краснопольском сельском поселении прекращена ротация остатков личного состава ВСУ. По предварительным данным, под удар попала группа из 30 украинских боевиков. При этом тех, кому удалось выжить, сейчас разыскивают.

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Удары по НАТО: Как РФ отреагирует на размещение F-16 ВСУ за границей
Живов: Размещая F-16 ВСУ на территории стран НАТО, Запад провоцирует войну с РФ
10 июня 2024, 14:09

Фото: iStock/aapsky

Часть истребителей F-16, которые Запад пообещал предоставить Вооруженным силам Украины, будет размещена на безопасных аэродромах за пределами страны. О таких планах рассказал начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов.
Автор телеграм-канала «Живов Z. Битва за Донбасс», военный блогер Алексей Живов в беседе с «Радио 1» сказал, что речь идёт о размещении на базах Польше и Румынии.

«Речь, вероятно, идет о размещении на базах Польши и Румынии — на авиационных базах НАТО. Это нужно, чтобы вывести их из-под удара российскими ракетными системами. Сейчас мы можем достать своими ракетами до любого украинского аэродрома, с разной степенью интенсивности способны уничтожать носители разных крылатых ракет. Если они спрячут их на территории НАТО, то это будет некий «казус белли»: чтобы уничтожать украинские самолеты, нам нужно наносить удары по территории стран НАТО», — сказал военный эксперт.

Военный блогер рассказал, как это будет выглядеть с тактической стороны.

«Раз они прячут их далеко, то, вероятно, собираются ставить под крылья этих самолетов самое современное, высокоточное дальнобойное оружие, которое у НАТО есть. Выглядеть это будет так: самолёт F-16, о котором мы заранее не знаем, который принадлежит НАТО, заходит, например, из Румынии в воздушное пространство Украины, наносит удар по территории РФ и уходит обратно на румынскую территорию. Конечно, такая конструкция осложнит нам и поражение аэродромов, на которых находятся эти самолеты, и перехват самолетов, и перехват ракет, которые они запускают», — сообщил собеседник.

По словам Алексея Живова, ВС РФ придется предпринимать дополнительные военные усилия, чтобы обезопасить группировку и районы. И самый главный вопрос: будем ли мы наносить удары по территории стран НАТО, где базируются военно-воздушные силы Украины.

«Депутат Картаполов сказал, что будем. Но пока, по практике СВО, мы практически никогда не выходили за пределы неких невидимых рамок. Ну, например, никак не пытаемся уничтожать самолеты-разведчики и беспилотники украинской армии, которые постоянно летают вдоль границ Крыма, Краснодарского края, Херсонской области. Решимся ли мы наносить удары – отрытый вопрос», — заключил военный специалист.

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#оружие
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#нато
#сво
#вс рф
#удар
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Боец ВС РФ «Гриша» героически спас горящую технику после удара дрона — видео
Боец ВС РФ «Гриша» героически спас горящую технику после удара дрона
10 июня 2024, 14:09

Фото: iStock/dr_evil

Механик-водитель «Гриша» из 25-й бригады 6-й армии ВС РФ спас охваченную огнем технику после удара дрона ВСУ, продолжив движение на полном ходу в безопасное место. Кадры опубликовал Telegram-канал «Оперативный простор».
Оказавшись в крайне невыгодном положении после удара вражеского дрона механик-водитель не остановился и не покинул горящую технику. Он на полном ходу продолжил движение в сторону безопасного места и уже через несколько десятков метров огонь утих, а машина смогла скрыться в лесополосе.

«Механик-водитель с позывным "Гриша" героически спас вверенную ему технику, добравшись на полном ходу в безопасное место после прилета вражеского дрона-камикадзе», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что боец ВС РФ не пострадал.

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#вс рф
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Открытие нового фронта в Сумской области: что известно на данный момент
ВС РФ открывают новый участок фронта в Сумской области
10 июня 2024, 13:52

Фото: iStock/zim286

Армия России открыла новый участок фронта в Сумской области Украины, освободив там село Рыжевка. Подобные действия ВС РФ являются началом новой наступательной операции для создания санитарной зоны. Так считает полковник в отставке Анатолий Матвийчук, его слова передаёт Инфо24.
9 июня глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что российские войска освободили село Рыжевка недалеко от границы Сумской и Курской областей. Уже сегодня, 10 июня, командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апти Алаудинов подтвердил данную информацию и уточнил, что в результате спланированных наступательных действий ВСУ понесли значительные потери и были вынуждены отступить.


«Это продолжение создания буферной зоны, которое включает в себя наступательные действия, чем дальше мы отодвинем войска Украины от нашей границы, тем будет безопаснее жизнь на этих территориях», — пояснил Матвийчук.

Он выразил уверенность в том, что санитарная зона должна располагаться в Харьковской, Черниговской и Сумской областях Украины. По мнению эксперта, такую задачу удастся реализовать путём открытия новых фронтов и постепенного продвижения ВС РФ в зоне СВО.

Матвийчук также добавил, что России необходимо защитить Курскую, Белгородскую и Брянскую области от украинских обстрелов. Ввиду этого можно ожидать здесь начала серьёзных боевых действий, в том числе и наступательных, заключил полковник в отставке.

Однако Владимир Зеленский отказывается признавать потерю Рыжевки и заявил, что ВСУ полностью контролируют ситуацию в Сумской области.

«Что касается села Рыжевка, оккупант попытался реализовать там операцию пропагандистского характера. По состоянию на утро российский флаг в селе уничтожен, присутствия оккупанта нет», — сообщил глава Украины.

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МО: ВС РФ освободили село Старомайорское в ДНР
10 июня 2024, 13:32

Фото: iStock/zim286

Российские войска освободили село Старомайорское на Донецком направлении, об этом сообщили в Минобороны РФ.
Вооружённые силы РФ успешно продвигаются в Донецкой Народной Республике, уверенно освобождая всё новые населённые пункты и города.

Ранее также стало известно, что украинская армия готовится отступать из Часов Яра в ДНР. Такие слухи поползли в рядах Вооружённых сил Украины. Уточняется, что после освобождения Часов Яра ВС РФ смогут продвинуться к Славянску и Краматорску, а после освободить всю ДНР.

Напомним, советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, какое количество живой силы ВСУ потеряли под Часов Яром. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#днр
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