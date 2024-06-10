Военэксперт Живов раскрыл, какое оружие будет поставлять РФ другим странам

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Владимир Путин заявил, что Россия может отправить свое оружие в страны, которые способны атаковать врагов РФ, — это будет ответом на поставки вооружения Киеву для удара по российской территории.
Автор телеграм-канала «Живов Z. Битва за Донбасс», военный блогер Алексей Живов в беседе с «Радио 1» рассказал, о каком оружии идёт речь и в какие страны оно может поставляться.
По мнению Алексея Живова, США может поменять свое поведение, если почувствует реальную угрозу.
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«Речь идёт о дальнобойных крылатых баллистических и противокорабельных ракетах, типо комплекса «Бастион», «Калибр», «Искандер». Предполагаю, что оно может поставляться такому образованию, как движение хуситов, которое сейчас участвует в прямом конфликте с западной коалицией и наносит удары по британским и американским кораблям. Может, Ливану, Северной Корее, хотя там у них своего оружия достаточно. Также можно попробовать поставить Кубе оружие, но вряд ли она будет его применять применять по флоту США», — рассказал эксперт.
По мнению Алексея Живова, США может поменять свое поведение, если почувствует реальную угрозу.
«Если и будет потоплен один или два крупных американских корабля, каждый из которых стоит как среднестатистическая африканская страна, то, вероятно, это изменит отношение США. В данный момент они постоянно создают угрозы своим оружием, а мы американской военной группировке таких угроз пока не создавали. Очевидно, что украинцы будут просить столько, сколько им влезет, а как США отреагируют на ущерб собственных сил – это открытый вопрос», — заявил военный блогер.
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Анастасия Бондарева