Глава Астрахани Олег Полумордвинов объявил о своём уходе в отставку

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Глава Астрахани Олег Полумордвинов сообщил, что принял «непростое для себя решение» и уходит в отставку. Чиновник стал уже шестым за месяц российским мэром, покинувшим свой пост.
В пятницу, 14 июня, депутаты Городской думы Астрахани рассмотрели вопрос об отставке градоначальника, а также определили временно исполняющего полномочия руководителя муниципального образования. Им стал Назар Кучерук. Он будет исполнять обязанности мэра города до проведения конкурса на замещение, сообщает «МК в Астрахани».
В своей социальной сети Полумордвинов написал, что «вынужден» оставить пост главы города. Он также поблагодарил астраханцев и команду муниципалитета за совместную работу и поддержку в делах и начинаниях. Бывший мэр выразил надежду, что Астрахань будет становиться только лучше.
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