Губернатор ХМАО - Югры Наталья Комарова досрочно покидает свой пост

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Единственная в России женщина-губернатор, глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова объявила о своей отставке. Она сообщила также, что переходит на другую работу.
В видеообращении, опубликованном в телеграм-канале Комаровой, она назвала Югру своим домом и поблагодарила жителей автономного округа за долгую совместную работу, благодаря которой регион по многим показателям вышел на лидирующие позиции в стране. Наталья Комарова возглавляла ХМАО - Югру с 2010 года.
Некоторые источники сообщают, что заменит Комарову на посту главы региона нынешний мэр Тюмени Руслан Кухарук. Что касается самой Комаровой, то ей, по некоторым данным, предложено место в Совете Федерации. Официальное назначение нового губернатора ХМАО произойдёт в сентябре нынешнего года.
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