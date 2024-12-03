Глава Башкортостана Хабиров опроверг слухи о своей отставке

Радий Хабиров (Фото: kremlin.ru)
Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров во время прямой линии с россиянами опроверг слухи о своей отставке, сообщило агентство РИА Новости.
«Слухам верить нельзя, они мешают жить. Слухи всегда есть, но есть и факты, на которые можно опираться», — обратил внимание Радий Хабиров.
Глава республики подчеркнул, что заявления о его отставке стали появляться еще в октябре 2018 года — в то время он начинал работать на посту главы региона на предыдущем сроке. Радий Хабиров добавил, что появление слухов — естественный процесс.
«Есть, наверное, какие-то силы, которые пытаются ввести дестабилизацию: под меня заточено решение вопросов, судьбы людей, это серьезная дестабилизация», — уточнил он.
Глава Башкортостана призвал граждан привыкнуть, что он никуда не уходит. Ещё Радий Хабиров добавил, что в ближайшее время закончится формирование правительства республики. Он уточнил, что Андрей Назаров остается премьер-министром.
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