Глава Бундесбанка сделал дерзкое заявление о России

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Глава Бундесбанка Йоахим Нагель назвал насмешкой предложения России о сотрудничестве. Об этом сообщает Bloomberg.
Нагель призвал не забывать, c чего начался экономический спад Германии в 2022 году. По его словам, «все знают причину, по которой это произошло».
Уточняется, что глава Бундесбанка связал экономические проблемы Германии с конфликтом на Украине, а также назвал предложения Москвы о сотрудничестве недопустимыми. Нагель отметил, что его «сводят с ума» слова российского коллеги по «Большой двадцатке» о международном сотрудничестве.
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