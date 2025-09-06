Кадыров назвал место в Чечне, где еще ни разу не бывал
Глава Чечни Рамзан Кадыров признался, что не успел объездить всю республику. По информации РИА Новости, в планах у него — визит в село Харкарой в горах Веденского района, известное древними башнями, небольшим старинным городом и крепостью.
Кадыров подчеркнул, что Чечня разнообразна и красива, и признался, что до сих пор не раскрыл для себя все её «прелести». Он призвал путешественников исследовать республику, отметив, что в регионе есть впечатляющие места и можно проложить интересные туристические маршруты, «отдохнуть от души и для души».
Ранее, в мае, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости продолжать развитие туризма на Северном Кавказе. Он напомнил, что на территории действует особая экономическая зона туристско‑рекреационного типа, а суммарные заявленные капитальные вложения её резидентов составляют примерно 200 млрд рублей.
Перед этим сообщалось, что Лувр перестал пускать туристов из-за забастовки персонала.
Читайте также: