Кадыров назвал место в Чечне, где еще ни разу не бывал

06 сентября 2025, 12:35

Кадыров ни разу не был в чеченском селе Харкарой

Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)

Глава Чечни Рамзан Кадыров признался, что не успел объездить всю республику. По информации РИА Новости, в планах у него — визит в село Харкарой в горах Веденского района, известное древними башнями, небольшим старинным городом и крепостью.