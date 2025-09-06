Достижения.рф

Кадыров назвал место в Чечне, где еще ни разу не бывал

Кадыров ни разу не был в чеченском селе Харкарой
Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)

Глава Чечни Рамзан Кадыров признался, что не успел объездить всю республику. По информации РИА Новости, в планах у него — визит в село Харкарой в горах Веденского района, известное древними башнями, небольшим старинным городом и крепостью.



Кадыров подчеркнул, что Чечня разнообразна и красива, и признался, что до сих пор не раскрыл для себя все её «прелести». Он призвал путешественников исследовать республику, отметив, что в регионе есть впечатляющие места и можно проложить интересные туристические маршруты, «отдохнуть от души и для души».

Ранее, в мае, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости продолжать развитие туризма на Северном Кавказе. Он напомнил, что на территории действует особая экономическая зона туристско‑рекреационного типа, а суммарные заявленные капитальные вложения её резидентов составляют примерно 200 млрд рублей.

Перед этим сообщалось, что Лувр перестал пускать туристов из-за забастовки персонала.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0