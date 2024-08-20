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Кадыров сообщил, что Владимир Путин прибыл в Чечню

20 августа 2024, 19:49
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин, после поездки в Северную Осетию, отправился в Чечню. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров ​в своем телеграм-канале.
«Владимир Владимирович Путин прибыл в Чечню. Визит включает в себя насыщенную программу мероприятий», — отметил Кадыров.

В аэропорту Грозного президента встретил Рамзан Кадыров. Как только Владимир Путин вышел из вертолета, чеченский лидер пожал ему руку.



Напомним, прежде глава государства посетил Беслан, где он возложил цветы к памятнику жертвам террористов «Древо скорби» и мемориалу, посвященному спецподразделениям «Альфа» и «Вымпел».

Президент также почтил память жертв террористического акта на кладбище, известном как «Город ангелов». Существуют видеозаписи, на которых Путин впервые посещает школу №1 в Беслане, ставшую местом захвата заложников в 2004 году. Запись была опубликована в Telegram-канале Кремля.

На ролике видно, как Путин осматривает здание школы, где был создан международный культурно-патриотический центр, нацеленный на профилактику терроризма. Его сопровождают несколько человек, включая главу Северной Осетии.

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Омбудсмен из Украины посетил солдат ВСУ, взятых в плен в Курске
Москалькова: Омбудсмен из Украины посетил плененных в Курске солдат ВСУ
20 августа 2024, 20:33

Фото: сайт ООН

Уполномоченный верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец посетил военных ВСУ, взятых в плен в Курской области. Также Лубинец отправил видео с визита. Об этом 20 августа сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
«Мы работаем с уполномоченным по правам человека Верховной рады, украинским омбудсменом. Непростой диалог, но тем это взаимодействие есть» – рассказала Москалькова на сессии «Права человека в международном контексте» форума «Территория смыслов».

Российский омбудсмен отметила, что договорилась с уполномоченным посещать украинских солдат в плену, а тот – военнопленных из России.

Москалькова направила запрос в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека. Она призвала осудить действия украинских боевиков в приграничных районах Курской области и принять меры для предотвращения массовых нарушений прав человека.

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«Помогала убивать узников»: в Германии приговорили 99-летнюю секретаршу концлагеря
Суд ФРГ не смягчил приговор 99-летней экс-секретарю концлагеря «Штуттгоф»
20 августа 2024, 17:44

Фото: istockphoto/Oliver Chan

Федеральный суд Германии оставил в силе обвинительный приговор 99-летней Ирмгард Фурхнер, которая работала секретарем в фашистском концлагере «Штуттгоф». Суд признал ее причастной к убийствам более 10 тысяч узников во время Великой Отечественной войны.
Ранее Фурхнер приговорили к двум годам условно. Защита пыталась смягчить приговор, однако Пятый уголовный сенат федерального суда в Лейпциге отклонил апелляцию. Решение вступило в законную силу 20 августа.

Концлагерь «Штуттгоф» находился на территории оккупированной Германией Польши. За годы войны там зверски убили около 65 тысяч заключенных. По данным следствия, Фурхнер работала гражданским служащим в комендатуре концлагеря с июня 1943 по апрель 1945 года и помогала руководству убивать узников.

Поскольку на момент преступлений ей было 18-19 лет, дело рассматривалось в палате по делам несовершеннолетних.

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Азербайджан подал заявку на вступление в БРИКС
МИД Азербайджана: Баку официально подал заявку на вступление в БРИКС
20 августа 2024, 17:13

Фото: iStock/Serhii Ivashchuk

Азербайджан подал запрос на вступление в БРИКС. Об этом сообщил начальник пресс-службы МИД республики Айхан Гаджизаде, передает РИА Новости.
По его словам, страна уже подала официальную заявку. Примечательно, что желание Азербайджана о вступлении в организацию было отражено в начале июля этого года.

Ранее председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко заявила, что в очереди на вхождение в БРИКС находится 24 страны. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, БРИКС является межправительственной организацией, которая была создана в 2006 году. В нее входят Бразилия, РФ, Индия, КНР, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран и Объединенные Арабские Эмираты.

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Украина имеет право на боевые действия в Курской области, заявили в ЕС
Стано: Действия ВСУ в Курской области не повлияют на вступление Украины в ЕС
20 августа 2024, 16:15

Фото: сайт ЕС

Нападение ВСУ на Курскую область, где погибли мирные жители, не повлияет на процесс вступления Украины в Европейский Союз. Об этом заявил Петер Стано, представитель европейской внешнеполитической службы, на брифинге в Брюсселе 20 августа.
«Украина имеет полное право защищать свою территорию. Это не окажет никакого влияния на процесс интеграции в ЕС», – заявил Стано, отвечая на вопросы журналистов.

Москва уже охарактеризовала нападение ВСУ на Курскую область как теракт и назвала его провокацией. Также продолжают поступать сообщения о расстреле мирных жителей украинскими боевиками.

Украине пообещали членство в ЕС еще в 2022 году, когда выдали статус страны-кандидата. Позже в Евросоюзе назвали этот жест символическим. Кроме того статус кандидата и переговоры по вступлению в ЕС никак не обязывают Брюссель и ничего не гарантируют.

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Стала известна реакция ФРГ на призыв Туска «извиниться и замолчать» из-за «Северных потоков»
WSJ: Берлин ошеломил призыв Туска извиниться и замолчать из-за Nord Stream
20 августа 2024, 16:06

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Заявление премьер-министра Польши Дональда Туска, что тем, кто инициировал и поддерживал строительство «Северных потоков» следует «извиниться и замолчать», ошеломило немецких чиновников. Об этом информирует The Wall Street Journal.
Согласно информации источника, в Германии решили не отвечать Польше, чтобы не допустить ухудшения отношений между странами. Неназванный немецкий министр отметил, что Германия и Польша должны сотрудничать и вместе поддерживать Украину.

По его словам, президент РФ Владимир Путин является «общим врагом, о чем нужно помнить».

Напомним, диверсии на обоих газопроводах «Северный поток» произошли 26 сентября 2022 года. 14 августа стало известно, что Генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест украинца в связи с подрывами «Северных потоков».

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#северные потоки
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В Подмосковье начали обучать членов участковых избиркомов в преддверии выборов
20 августа 2024, 15:59

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

В Подмосковье стартовало обучение членов участковых избирательных комиссий в преддверии Единого дня голосования. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
«В Мытищах председатель территориальной избирательной комиссии Татьяна Гордеева провела обучающую встречу. На ней собрались свыше 100 председателей УИК. Во время семинара им напомнили основные особенности сентябрьской выборной кампании – выборов депутатов советов депутатов», – говорится в сообщении.
Обсуждались и нововведения. Так, впервые муниципальные выборы состоятся с применением дистанционного электронного голосования.
«Сегодня мы дали коллегам из УИКов самые актуальные знания, перечислили рекомендации по подготовке избирательных участков к выборам. Помимо этого, посоветовали проверить всё оборудование на участках и телефонию», – рассказала Гордеева.
Она отметила, что встречи с председателями, у которых ранее не было опыта работы на выборах, пройдут отдельно. По её словам, индивидуальное обучение гарантирует максимально эффективную подготовку.

Выборы и довыборы в советы депутатов пройдут в Единый день голосования в 28 городских округах Подмосковья.

Избирателей ждут на участках 6, 7 и 8 сентября. Необходимую информацию можно узнать с помощью цифрового сервиса ЦИК России. Там собраны сведения об участках, кандидатах, о включении в список избирателей.

На сайте можно узнать номера, адреса и контактные данные участковых избирательных комиссий.

На выборах будет использоваться и дистанционное электронное голосование. Правила участия в нём можно найти по ссылке.

По данным Мособлдумы, в этом году выборы в советы депутатов затронут треть от общего числа подмосковных избирателей – более 2,5 млн человек.

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#подмосковье
#московская область
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Рада одобрила законопроект о гражданстве для иностранных наемников и их родных
20 августа 2024, 15:38

Фото: istockphoto/reflection_art

Верховная рада Украины проголосовала за законопроект, который предоставляет иностранным наемникам, сражающимся в рядах Вооруженных сил Украины, и их семьям возможность получить украинское гражданство. Об этом во вторник сообщила депутат Ирина Геращенко в своем Telegram-канале.
15 августа президент Владимир Зеленский призвал парламент «безотлагательно» рассмотреть этот законопроект.

«Триста пятнадцать депутатов поддержали в целом законопроект «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства, участвующих в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины», — написала Геращенко.

Согласно документу, иностранцы и лица без гражданства, участвующие в боевых действиях на Украине, смогут получить вид на жительство или иммигрировать даже с просроченными документами. Члены семей военных также получат право на временное проживание.

Кроме того, законопроект требует от граждан России и Беларуси, которые получили украинское гражданство, подать документы об отказе от своего иностранного гражданства в течение года после отмены военного положения.

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Детский лепет: Мезюхо об оправдании итальянских СМИ за интервью с нацистом
20 августа 2024, 15:24

Фото: iStock/microgen

Политолог Иван Мезюхо назвал детским лепетом попытки итальянского медиа, в частности журналиста Иларио Пьяньерелли оправдаться за интервью с военным ВСУ в кепке с нацистской символикой.
«Иногда после того, как нацистскую символику у ВСУ замечали масс-медиа, эти фотографии удалялись, иногда нет. Сегодня было бы наивно полагать, что западные журналисты не знают о том, что киевский режим в качестве своей идеологии выбрал неонацизм. Без зазрения совести размещают подобный контент, а потом, когда им на него указывают, придумывают различного рода обвинения в адрес России», — добавил в беседе с RT Мезюхо.

А руководитель отдела идеологии «Царьграда», член Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви Михаил Тюренков прокомментировал принятый Верховной радой Украины приняла законопроект о фактическом запрете канонической Украинской Православной Церкви.

«Принят не просто драконовский, а по-настоящему сатанинский «закон». Запрет канонической Украинской Православной Церкви, религиозной организации большинства верующих людей Украины, фактически ставит жирную точку на самом этом псевдогосударственном образовании», — заявил Тюренков.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что среди наёмников ВСУ в Курской области находятся военнослужащие НАТО.

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Аналитик Швейцер раскритиковал призы властей Риги запретить надписи на русском
20 августа 2024, 15:05

Фото: iStock/AlexKane

Руководитель отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер назвал безобразием призыв вице-мэра Риги Эдварда Ратниекса запретить надписи на русском языке.
«Это абсолютное безобразие, конечно. Но именно в Прибалтике это бывает довольно часто. При этом в Прибалтике, особенно в Латвии, русских довольно много», — отметил в беседе с RT Швейцер.

Антироссийские выпады делают не только страны Прибалтики. Так, Чехия намерена потратить доходы от российских средств, замороженных в Евросоюзе, на военную поддержку Украины. Об этом сообщила министр обороны Чешской Республики Яна Чернохова. Как пишут argumenti.ru, Прага может поставить Киеву несколько сотен тысяч единиц крупнокалиберных боеприпасов в течение ближайших месяцев.

Ранее посольство России в Лондоне выразило осуждение в адрес властей Великобритании за их реакцию на нападение Вооруженных сил Украины на Курскую область, обвиняя их в стремлении продлить украинский кризис.

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