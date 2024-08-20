Кадыров сообщил, что Владимир Путин прибыл в Чечню

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин, после поездки в Северную Осетию, отправился в Чечню. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.
«Владимир Владимирович Путин прибыл в Чечню. Визит включает в себя насыщенную программу мероприятий», — отметил Кадыров.
В аэропорту Грозного президента встретил Рамзан Кадыров. Как только Владимир Путин вышел из вертолета, чеченский лидер пожал ему руку.
Напомним, прежде глава государства посетил Беслан, где он возложил цветы к памятнику жертвам террористов «Древо скорби» и мемориалу, посвященному спецподразделениям «Альфа» и «Вымпел».
Президент также почтил память жертв террористического акта на кладбище, известном как «Город ангелов». Существуют видеозаписи, на которых Путин впервые посещает школу №1 в Беслане, ставшую местом захвата заложников в 2004 году. Запись была опубликована в Telegram-канале Кремля.
На ролике видно, как Путин осматривает здание школы, где был создан международный культурно-патриотический центр, нацеленный на профилактику терроризма. Его сопровождают несколько человек, включая главу Северной Осетии.
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