Владимир Путин встретился с добровольцами спецназа в Чечне

Фото: Сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин в Чечне пообщался с добровольцами, которые прошли подготовку в Российском университете спецназа и отправляются на службу в зону СВО, сообщает сайт Кремля.
«В разные времена, даже самые сложные, находились такие люди, как вы, которые не жалели себя ради своей Родины и ради будущего нашего народа», – сказал глава государства.
На смотровой площадке комплекса стрелковых галерей Владимир Путин понаблюдал за занятиями курсантов по тактико-огневой подготовке.
«Хочу вас поблагодарить за решение подобного рода и от всего сердца хочу пожелать вам удачи. И пока у нас есть такие мужчины, как вы, мы точно совершенно абсолютно непобедимы», – сказал президент добровольцам в командном пункте.
Университет спецназа имени Путина в Гудермесе основали в августе 2013 года, тогда он носил название Международный учебный центр сил специального назначения. В августе 2017 года учреждение переименовали в Российский университет спецназа.
Читайте также:
Кадыров сообщил, что Владимир Путин прибыл в Чечню
Опубликованы кадры посещения Путиным захваченной в 2004 году террористами школы в Беслане
Путин отказался встречаться с Дуровым в Азербайджане
Лия Мурадьян