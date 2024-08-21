Путин назвал себя пехотинцем, защищающим Россию

Фото: Сайт Кремля
Президент России Владимир Путин в ходе визита в Чечню подчеркнул, что считает себя таким же пехотинцем, как и все, кто участвует в военной специальной операции (СВО) по защите интересов страны. Это заявление он сделал во время посещения Российского университета спецназа, где встретился с добровольцами, отправляющимися в зону боевых действий.
Его слова прозвучали после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров подчеркнул, что военные, отправляющиеся в зону СВО, обеспечены всей необходимой техникой и оружием.
Путин также выразил поддержку и признание всем, кто работает на передовой, отметив важность их роли в текущих военных действиях. В ходе визита Кадыров подтвердил, что армейские подразделения имеют все ресурсы для выполнения своих задач.
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«Я всего лишь пехотинец», — отметил Путин, добавив, что все участники операции находятся в равном положении и выполняют важную задачу.
Его слова прозвучали после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров подчеркнул, что военные, отправляющиеся в зону СВО, обеспечены всей необходимой техникой и оружием.
Путин также выразил поддержку и признание всем, кто работает на передовой, отметив важность их роли в текущих военных действиях. В ходе визита Кадыров подтвердил, что армейские подразделения имеют все ресурсы для выполнения своих задач.
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Елена Перлова