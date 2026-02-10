«Воюющая сторона»: Политолог оценил желание Европы сесть за стол мирных переговоров
Политолог Светов: Европе нечего делать на переговорах по Украине
ЕС является воюющей стороной, поэтому европейским лидерам нечего делать за столом переговоров по решению конфликта на Украине. Такое мнение выразил политолог Юрий Светов.
Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ заявил, что представители стран Европы по непубличным каналам посылают сигналы о желании европейских лидеров находиться за столом переговоров по урегулированию украинского конфликта, пишут argumenti.ru.
«Они хотят сказать, что мы "тоже вот как бы часть проблемы, часть процесса, мы должны иметь место за столом". Они это и публично говорят, то есть и тут тоже ничего нового не происходит», — приводит издание слова Лаврова.
Светов же в беседе с RT напомнил, что в самом начале переговоров по мирному урегулированию европейцы «молниеносно ополчились» на американского лидера Дональда Трампа и требовали от США продолжать поддержку Киева по примеру экс-президента страны Джо Байдена. При этом попытки Трампа убедить их о необходимости мира на Украине ни к чему не привели.
Кроме того, политолог добавил, что недавно ЕС принял решение выделить киевскому режиму €90 млрд, несмотря на то три страны не поддержали эту идею.
«Плюс разговоры о том, что, как только наступит на Украине перемирие, туда немедленно пойдут войска стран НАТО из так называемого контингента желающих европейских стран. То есть Европейский союз сейчас — воюющая сторона. Об этом можно говорить открыто. Поэтому чего им там (на мирных переговорах. — Ред.) делать?» — задался вопросом Светов.