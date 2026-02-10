«Воюющая сторона»: Политолог оценил желание Европы сесть за стол мирных переговоров

10 февраля 2026, 12:59

Политолог Светов: Европе нечего делать на переговорах по Украине

Фото: iStock/Ruma Aktar

ЕС является воюющей стороной, поэтому европейским лидерам нечего делать за столом переговоров по решению конфликта на Украине. Такое мнение выразил политолог Юрий Светов.





Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ заявил, что представители стран Европы по непубличным каналам посылают сигналы о желании европейских лидеров находиться за столом переговоров по урегулированию украинского конфликта, пишут argumenti.ru.





«Они хотят сказать, что мы "тоже вот как бы часть проблемы, часть процесса, мы должны иметь место за столом". Они это и публично говорят, то есть и тут тоже ничего нового не происходит», — приводит издание слова Лаврова.

«Плюс разговоры о том, что, как только наступит на Украине перемирие, туда немедленно пойдут войска стран НАТО из так называемого контингента желающих европейских стран. То есть Европейский союз сейчас — воюющая сторона. Об этом можно говорить открыто. Поэтому чего им там (на мирных переговорах. — Ред.) делать?» — задался вопросом Светов.