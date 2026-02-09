«Как-то вылезать надо»: Озвучен способ решения территориального вопроса между РФ и Украиной

09 февраля 2026, 16:44

Политолог Журавлев: Референдум смог бы вывести переговоры РФ и Украины из тупика

Фото: iStock/FabrikaCr

Проведение референдума на Украине по территориальному вопросу могло бы вывести переговоры между Москвой и Киевом из тупика. Так считает директор Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.





Ранее агентство Reuters сообщило, что США могут подготовить проект мирного соглашения по украинскому конфликту уже к марту, а в мае вынести его на референдум на Украине, который пройдет одновременно с президентскими выборами.





«Насколько реалистично то, что мы скоро договоримся — не знаю. Мне кажется, что этим графиком американцы тонко намекнули — это то, что они хотели бы видеть. То есть это не ложь, а определенный посыл для остальных. Мол, ребятки, нам надо вот так. Как вы этого добьетесь, нас не сильно волнует. Нам это нужно, так должно быть», — сказал Журавлев Общественной Службе Новостей.

«Как-то вылезать из этого надо», — заключил эксперт.