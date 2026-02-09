«Как-то вылезать надо»: Озвучен способ решения территориального вопроса между РФ и Украиной
Политолог Журавлев: Референдум смог бы вывести переговоры РФ и Украины из тупика
Проведение референдума на Украине по территориальному вопросу могло бы вывести переговоры между Москвой и Киевом из тупика. Так считает директор Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.
Ранее агентство Reuters сообщило, что США могут подготовить проект мирного соглашения по украинскому конфликту уже к марту, а в мае вынести его на референдум на Украине, который пройдет одновременно с президентскими выборами.
«Насколько реалистично то, что мы скоро договоримся — не знаю. Мне кажется, что этим графиком американцы тонко намекнули — это то, что они хотели бы видеть. То есть это не ложь, а определенный посыл для остальных. Мол, ребятки, нам надо вот так. Как вы этого добьетесь, нас не сильно волнует. Нам это нужно, так должно быть», — сказал Журавлев Общественной Службе Новостей.
Политолог отметил, что желания американцев в реальность не воплотятся, поскольку нерешенным остается главный вопрос — территориальный. Россию интересует полное освобождение всех четырех новых регионов согласно Конституции РФ. А Украина уже по своей Конституции не имеет права согласиться эти регионы отдать.
Тем не менее Журавлев не исключил, что именно референдум на Украине, по итогам которого Киев согласился бы вывести ВСУ с территории Донбасса, теоретически мог бы стать выходом из тупика.
«Как-то вылезать из этого надо», — заключил эксперт.