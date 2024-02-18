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Глава ЕК: 13-й пакет санкций будет направлен против обхода Москвой ограничений

Урсула фон дер Ляйен раскрыла содержание 13-го пакета антироссийских санкций
18 февраля 2024, 01:10
Фото: РИА Новости/Стрингер

Фото: РИА Новости/Стрингер

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что 13-й пакет антироссийских санкций со стороны ЕС призван противостоять обходу Москвой установленных ограничений с помощью третьих стран. Это было озвучено во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

По ее словам, ЕС следит, посредством каких стран Россия обходит санкции. Она добавила, что с этими странами были проведены жесткие переговоры и введены санкции против их компаний. «Именно на это будет, в частности, направлен 13-й пакет санкций», – резюмировала она.

Ранее МИД Венгрии назвал попытки ЕС ввести 13-й пакет ограничений против России легкомысленными, а санкционную политику – провальной.

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#экономика
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#россия
#ес
#ограничения
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Зеленский в рамках Мюнхенской конференции провел телефонный разговор с Байденом
Зеленский обсудил с Байденом ситуацию на фронте
18 февраля 2024, 00:54

Фото: РИА Новости/Стрингер

Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщил сам украинский лидер, передает РИА Новости.

«Обсудили текущую ситуацию на поле боя», – отметил украинский лидер, добавив, что рад опираться на поддержку американского президента.

Ранее Зеленский заявил, что если США не выделит пакет помощи, Вашингтон перестанет рассматриваться Киевом как стратегический партнер.

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#украина
#политика
#владимир зеленский
#джозеф байден
#сша
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Президент Литвы заявил о неэффективности санкций против России
Гитанас Науседа признал, что механизм санкций против России неэффективен
18 февраля 2024, 00:35

Фото: РИА Новости/Стрингер

Санкции Европейского союза против России неэффективны. Об этом президент Литвы Гитанас Науседа заявил журналистам на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает агентство BNS.
«Приходится признать, что все эти пакеты санкции оказывали очень ограниченное, неэффективное воздействие на российскую экономику», – приводится в тексте выступления.

Литовское руководство в своих оценках руководствуется реальными показателями. «Это мы видим по макрокэономическим показателями России», – отметил политик.

Науседа считает, что одной из причин сложившейся ситуации является возможность избежать санкций ЕС.

«Необходимо усилить вторичные последствия и устранить механизмы обхода санкций, которые разрослись настолько, что делают их неэффективными, пустыми», – заключил президент.

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#россия
#литва
#санкции
#политика
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Алиев: Азербайджан привержен мирному процессу с Армений
Алиев заявил, что Баку остается приверженным мирному процессу с Ереваном
17 февраля 2024, 23:41

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, встретившийся в Мюнхене с госсекретарем США Энтони Блинкеном, заявил, что его страна остается приверженной мирному процессу с Арменией. Об этом сообщает агентство АзерТАдж.
Алиев отметил, что подписание мирного соглашения в ближайшем будущем отвечает национальным интересам страны.

Азербайджанский лидер отметил, что мир в регионе «де-факто уже установился». Также он уточнил, что «азербайджано-американские отношения должны развиваться независимо от процесса нормализации отношений с Арменией».

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#азербайджан
#армения
#политика
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Чехия рассказала о закупке снарядов для Украины
Президент Павел: Чехия нашла для Украины 800 тысяч снарядов
17 февраля 2024, 23:34

Фото: iStock/Vladimir Dyavhkov

Президент Чехии Петр Павел объявил, что его страна обнаружила возможность приобрести для Украины 800 тысяч боеприпасов в третьих странах, сообщает ТАСС.
«Мы выявили возможность закупки для Украины 500 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров и 300 тысяч снарядов калибра 122 миллиметров», — отметил президент.
Павел также отметил, что передача боеприпасов на Украину будет осуществлена при наличии средств для их покупки. Чехия намерена обратиться за финансированием к США, Германии, Швеции или другим странам. Если средства будут выделены, передача боеприпасов может состояться в течение ближайших недель.

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#сша
#президент
#покупки
#чехия
#ес
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Виктор Орбан: позиция ЕС по Украине провальна
Премьер Венгрии считает, что стратегия ЕС по Украине провалилась
17 февраля 2024, 23:24

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Стратегия стран Европейского союза в отношении Украины провалилась как на фронте, где ситуация «катастрофическая», так и в политике, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал M1.
По словам политика, Брюссель уже втянут в конфликт между «двумя братскими славянскими народами». В своей речи, описывающей планы на 2024 год, Орбан подчеркнул, что Венгрия не будет втянута в конфликт и не будет передавать оружие ВСУ.

Речь премьер-министра предшествовала принятию Венгрией председательства в ЕС. Право председательствовать в Совете ЕС на шесть месяцев передается странам-членам ЕС. В июне 2024 года Бельгия уступит председательство Венгрии.

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#венгрия
#виктор орбан
#ес
#украина
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Зеленский заявил о превосходстве российских войск над ВСУ
Президент Украины на Мюнхенской конференции признал превосходство РФ над ВСУ
17 февраля 2024, 23:01

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

В своем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности украинский лидер признал превосходство российской армии над ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.
Политик назвал конфликт на Украине несправедливым «с точки зрения превосходства». «Если у тебя артиллерия [дальностью] до 20 километров, а у России артиллерия – 40 километров. Вот вам и ответ», – подчеркнул он. Таким образом, по мнению Зеленского, живой человек вынужден сражаться против дальнобойных боевых систем, что «противоречит идеологии войны».

Ранее президент сообщил, что если США перестанут помогать Украине, Киев больше не будет рассматривать Вашингтон как стратегического партнера. По словам политика, альтернативы такому партнерству нет.

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#сво
#военные
#владимир зеленский
#всу
#украина
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Зеленский заявил, что перестанет считать США партнёром, если Киеву не выделят помощь
Зеленский: США не будут стратегическим партнёром, если не окажут помощь Киеву
17 февраля 2024, 20:43

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что перестанет считать США стратегическим партнёром, если страна откажется выделять средства Киеву.
Украинский лидер подчеркнул, что не рассматривает альтернативы такому формату партнёрства, подчеркнув, что рассчитывает на помощь от Вашингтона.

Ранее американский журналист Такер Карлсон выступил против предоставления кредита Украине, который был предложен сенатором Линдси Грэм. Речь идёт о сумме в 60 миллиардов долларов. По его словам, в результате такого решения США потеряют свои средства, поскольку Украина не вернёт долг. Карлсон назвал такой кредит «мошенничеством».

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#сша
#украина
#владимир зеленский
#финансирование
#помощь
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Rheinmetall откроет завод по производству боеприпасов на Украине
17 февраля 2024, 20:29

Фото: iStock/fotosr

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall собирается открыть новый завод по производству боеприпасов на Украине. Соответствующий документ о строительстве совместного мероприятия был подписан на Мюнхенской конференции безопасности.
Отмечается, что меморандум подписывали в присутствии главы Министерства стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина и посла Украины в Германии Алексея Макеева.

По предварительным оценкам, ежегодно завод сможет производить несколько сотен тысяч единиц боеприпасов 155-миллиметрового калибра.

По условиям договора, 51% акций будет принадлежать Rheinmetall, а остальные 49% – украинской компании.

Ранее глава немецкого концерна Армин Паппергер сообщил о том, что в ближайшие три месяца на Украине будет открыто предприятие по производству и ремонту бронетехники.

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#производство
#боеприпасы
#украина
#германия
#сотрудничество
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«Чудовищно»: во Франции раскрыли, что Макрон сделал для Зеленского
Филиппо: Макрон выделил деньги Зеленскому в ущерб собственному населению
17 февраля 2024, 19:14

Фото: РИА Новости / Алексей Никольский

Президент Франции Эммануэль Макрон выделит деньги Украине в ущерб французам. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х (бывший Twitter).

«Несколько дней назад Брюно Ле Мэр (министр экономики и финансов Франции — прим. ред.) жаловался, что не знает, как он сможет выделить 150 миллионов евро, обещанных фермерам после их первых блокад! Вчера вечером Макрон выписал Зеленскому чек на сумму, в 20 раз превышающую эту! Три миллиарда», — написал политик.
Как заявил политик, глава Франции принял решение финансово помочь Украине, не учитывая дефицит и долги в собственном государстве. Филиппо заявил, что поступок Макрона является чудовищным лицемерием и выдвинул предложение, что «разъяренные фермеры и нищие французы» не оставят это без внимания.

До этого стало известно, что Франция совместно с государствами "Большой семерки" (G7) заявила о намерении создать механизм возмещения ущерба Украине. Макрон заявил, что это соглашение будет будет действовать 10 лет — до момента вступления Украины в НАТО.

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