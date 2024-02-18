Глава ЕК: 13-й пакет санкций будет направлен против обхода Москвой ограничений

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Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что 13-й пакет антироссийских санкций со стороны ЕС призван противостоять обходу Москвой установленных ограничений с помощью третьих стран. Это было озвучено во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.
Ранее МИД Венгрии назвал попытки ЕС ввести 13-й пакет ограничений против России легкомысленными, а санкционную политику – провальной.
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Александр Климов