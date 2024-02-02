Готовившая санкции против России помощница главы Минфина США покинет пост

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Помощница главы Министерства финансов США Элизабет Розенберг уйдет в отставку ради работы в частном секторе. Об этом информирует агентство Bloomberg, не уточняя, куда конкретная намерена уйти Розенберг.
Отмечается, что Розенберг сыграла одну из ключевых ролей во введении санкций США в отношении Российской Федерации, заморозке ее активов за границей и во введении потолка цен на российскую нефть.
Помощница главы американского Минфина с декабря 2021 года занималась борьбой с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями. Именно она разработала «экономический ответ» на начало Россией специальной военной операции на Украине.
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Алина Юрчак