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Глава ЕК: дружба РФ и Китая подрывает выстроенный Западом мировой порядок

18 июля 2024, 12:23
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что сотрудничество России и Китая подрывает выстроенный Западом международный порядок. Об этом фон дер Ляйен сообщила в своей программе развития ЕК на 2024−2029 годы под названием «Выбор Европы».
Глава ЕК обвинила российско-китайскую «дружбу без границ» в изменении подхода к международным отношениям: отходе от сотрудничества в сторону активной конкуренции между странами. Согласно ее словам, по этой причине европейские глобальные институты теряют свою эффективность.

Фон дер Ляйен добавила, что «альтернативный мировой порядок», который хотят сформировать Россия и Иран, базируется на «имперских амбициях» и «переписанных картах». Она также подчеркнула необходимость реформирования системы взаимоотношений государств.



Ранее глава ЕК пообещала превратить Европейский союз в оборонный.

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Сенатор Пушков: в РФ не ожидается блокировки YouTube
18 июля 2024, 12:43

Фото: istockphoto/Hit Stop Media

Блокировки YouTube в России не ожидается, заявил сенатор, глава комитета по информационной политике Алексей Пушков. Его слова передает РИА Новости.
«Насколько я знаю, блокировки YouTube не ожидается», — сказал собеседник агентства.

Ранее эксперт Дмитрий Завалишин предполагал, что возможная блокировка видеохостинга не затронет другие гугл-сервисы, поскольку они являются отдельными системами, работающими самостоятельно.

Кроме того, бренд-стратег Александр Дяченко отмечал, что из-за проблем с функционированием YouTube альтернативой может стать сервис VK Видео.

Проблемы с работой заграничных платформ в России начались на фоне спецоперации на Украине. К слову, сами блогеры иногда рекламируют схожие с YouTube ресурсы.

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#совет федерации
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Литва объявила о выходе из Конвенции по кассетным боеприпасам
18 июля 2024, 12:30

Фото: istockphoto / diegograndi

Литовский сейм принял решение выйти из Конвенции по кассетным боеприпасам, сообщили в РИА Новости.
Данное решение предполагает выход страны из соглашения, запрещающего использование таких снарядов на поле боя.

«За выход из конвенции проголосовало 103 депутата парламента, трое воздержались, один высказался против. Конвенция была подписана Литвой в 2011 году. Она запрещает использование, передачу и накопление кассетных боеприпасов из-за рисков, которые они представляют для гражданского населения из-за неразорвавшихся снарядов», — говорится в материале.

Ранее министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас объявил, что страна планирует покинуть конвенцию до конца 2024 года. Он подчеркнул, что Литва остаётся единственной страной в регионе, которая продолжает соблюдать это соглашение.

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#литва
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Рябков не исключает размещения ядерного оснащения в ответ на ракеты Штатов в ФРГ
18 июля 2024, 12:25

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

Размещение ядерного оснащения в ответ на американские ракеты в Германии не исключил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко отмечала, что согласно документам военного времени, Германия не имеет права размещать на своей территории американские дальнобойные ракеты. Политик назвала это «недопустимым».

Матвиенко подчеркивала, что, если это случится, то российская сторона ответит адекватно и жестко. Кроме того, по ее словам, таким образом Штаты просто хотят сохранения собственной гегемонии за счет запугивания других.

До этого стало известно, что Вашингтон разместит на территории Германии в 2026 году новые средства огневого поражения.

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#фрг
#ядерное оружие
#новости
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В Минобороны Армении будет работать американский советник
18 июля 2024, 12:13

Фото: istockphoto / Oleksii Liskonih

Представитель армии США начнёт свою работу в Министерстве обороны Армении, сообщили в RT.
Заместитель государственного секретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узра Зея сообщила о том, что представитель американской армии начнёт работать в Министерстве обороны Армении.

«Я могу подтвердить эту информацию. Это ожидаемый процесс. Более подробную информацию вы можете узнать у нашего посла и информационной группы. Мы приветствуем углубление сотрудничества между Соединёнными Штатами и Арменией», — сказала она в интервью изданию Hetq.

Ранее Узра Зея заявляла, что США планируют укрепить сотрудничество с Арменией. 15 июля в Ереване начались армяно-американские военные учения Eagle Partner 2024.

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#интервью
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В Крыму охарактеризовали новую морскую стратегию Украины
Смирнов заявил о морской стратегии Украины как о фарсе Зеленского
18 июля 2024, 12:11

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Новую морскую стратегию Украины назвал фарсом главы киевского режима Владимира Зеленского председатель межнациональной миссии Крыма Заур Смирнов. Об этом сообщает РИА Новости. Отмечается, что этот фарс рассчитан на публику Запада.
«Морская стратегия — это очередной фарс Зеленского, рассчитанный на западную публику брюссельского розлива», — сказал Смирнов.

Он добавил, что, когда спецоперация закончится, Киев окончательно потеряет возможность военного присутствия на Черноморье, а внеблоковый статус Украины исключит нахождение флота НАТО на территории республики.

Смирнов резюмировал, что перспектива использования киевским режимом морских путей даже для гражданских целей сейчас уже неактуальна и будет зависеть только от российской позиции, а не от «фантазий киевской хунты».

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«Занимает другую позицию»: Трамп планирует ослабить влияние США
The New York Times: Дональд Трамп планирует ослабить доллар в США
18 июля 2024, 12:02

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Дональд Трамп и его кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс выступают за ослабление доллара, сообщили в The New York Times.
Президент США Дональд Трамп считает, что его политика должна быть «сильной». Однако в отношении доллара он уже давно придерживается другой точки зрения.

«Трамп утверждает, что из-за «сильного» доллара американским производителям становится труднее продавать свою продукцию за рубежом. Среди возможных вариантов достижения цели он называет продажу долларов с целью покупки иностранной валюты, увеличение количества денег в обращении, а также использование угрозы введения пошлин для укрепления валют других стран», — отметили аналитики.

Уже почти половина стран мира, более 40%, отказалась от доллара. В начале года к дедолларизации присоединились еще шесть государств. По данным РИА Новости, доллар остается основной резервной валютой, но показатель его доли в сбережениях стран снижается — с 63,04% до 58,85%.

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Маск жестко обратился к Шольцу по поводу Трампа
Илон Маск просит Шольца прокомментировать слова комика о покушении на Трампа
18 июля 2024, 11:53

Фото: РИА Новости/Стрингер

Заявление немецкого комика Себастьяна Хотца, писавшего посты, одобряющие покушение на Дональда Трампа, попросил прокомментировать американский предприниматель Илон Маск канцлера ФРГ Олафа Шольца. Уточняется, что Хотц одобрял возможную смерть и самого бизнесмена. Об этом Маск написал в соцсетях.
«Тот, кто желает смерти ведущему кандидату в президенты США и мне, получает за это деньги от немецкого правительства? Что это такое?», — задался вопросом коммерсант, отметив аккаунт Шольца в своей записи.

Таким образом Маск среагировал на запись, где юзер показал сообщение комика, который работает на «Радио Берлина и Бранденбурга». В нем Хотц комментирует слова Маска о своей возможной смерти при загадочных обстоятельствах высказыванием, что ничего не дает ему большую надежду, чем эти рассуждения Маска. Шольц пока не отреагировал.

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Стало известно, зачем Зеленскому переговоры с Россией
Глиниасти: Зеленский пригласил Россию за стол переговоров из-за проблем Киева
18 июля 2024, 11:08

Фото: РИА Новости/Стрингер

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о приглашении РФ на второй «саммит мира» из-за проблем в Киеве. Об этом в беседе с изданием La Dépêche заявил экс-посол Франции в Москве Жан де Глиниасти.
По словам дипломата, украинское руководство было вынуждено умерить собственные амбиции: представители пророссийски настроенных государств не посетили саммит в Швейцарии, а именно, Китая и Бразилии.

«А те, кто выступал за Украину, приняли только полностью согласованные темы для заключительного коммюнике: ядерная безопасность, свободное перемещение зерновых и обмен заключенными», — прокомментировал Глиниасти.

Бывший посол подчеркнул, что прошлый саммит не возымел дипломатического успеха. По словам швейцарских организаторов, на следующей встрече должна быть Россия.

Зеленский хочет действовать быстро, поскольку боится победы на выборах Дональда Трампа, резюмировал Глиниасти.

Ранее бывший президент Украины, чей срок истек 20 мая, заявлял о необходимости присутствия РФ на втором мирном саммите.

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На Украине вновь обсуждают вопрос о запрете Украинской православной церкви
18 июля 2024, 10:53

Фото: istockphoto / Vera Tikhonova

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что на этой неделе "мы вступим в бой с «нечистой силой», имея ввиду каноническую Украинскую православную церковь.
«На этой неделе мы вступим в бой с этой нечистой силой «российской псевдоцерковной структурой» – заявил Петр Порошенко, имея в виду каноническую Украинскую православную церковь.

В Раде он призвал принять закон о церкви, но его призывы не нашли поддержки. Порошенко опоздал со своими лозунгами.

1,5 года назад власти уже пытались штурмом захватить Киево-Печерскую лавру и заводили уголовные дела против священнослужителей.

Они сменили тактику, так как она осуждается международным сообществом. Порошенко придется подождать с запретом на УПЦ ко Дню Крещения Руси.

«Новые стратегии власти уже найдены. Вместо 28 июля День крещения Руси будут праздновать 15 июля. В 2018 году Православная церковь Украины провела календарную реформу. Они отменили почитание икон Богородицы и святителя Ионы и предложили «объединиться вокруг Киевского престола», — сообщили в РИА Новости.

На исследование о вероисповедании украинцев тратят более 8 миллионов гривен, но граждане критикуют эту трату.

Каноническая Украинская Православная Церковь остаётся самой многочисленной в стране среди православных общин. Захваченные раскольниками церкви пустуют или закрыты.

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