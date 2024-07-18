Глава ЕК: дружба РФ и Китая подрывает выстроенный Западом мировой порядок

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Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что сотрудничество России и Китая подрывает выстроенный Западом международный порядок. Об этом фон дер Ляйен сообщила в своей программе развития ЕК на 2024−2029 годы под названием «Выбор Европы».
Глава ЕК обвинила российско-китайскую «дружбу без границ» в изменении подхода к международным отношениям: отходе от сотрудничества в сторону активной конкуренции между странами. Согласно ее словам, по этой причине европейские глобальные институты теряют свою эффективность.
Фон дер Ляйен добавила, что «альтернативный мировой порядок», который хотят сформировать Россия и Иран, базируется на «имперских амбициях» и «переписанных картах». Она также подчеркнула необходимость реформирования системы взаимоотношений государств.
Ранее глава ЕК пообещала превратить Европейский союз в оборонный.
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Фон дер Ляйен добавила, что «альтернативный мировой порядок», который хотят сформировать Россия и Иран, базируется на «имперских амбициях» и «переписанных картах». Она также подчеркнула необходимость реформирования системы взаимоотношений государств.
Ранее глава ЕК пообещала превратить Европейский союз в оборонный.
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Екатерина Коршунова