NYT: западные партнеры Украины все больше разочаровываются в Зеленском

27 июля 2025, 02:18

Владимир Зеленский (Фото: kremlin.ru)

Западные партнеры Украины все больше разочаровываются во Владимире Зеленском на фоне того, что в стране ликвидировали независимость антикоррупционных служб. Об этом сообщает The New York Times.