NYT: западные партнеры Украины все больше разочаровываются в Зеленском
Западные партнеры Украины все больше разочаровываются во Владимире Зеленском на фоне того, что в стране ликвидировали независимость антикоррупционных служб. Об этом сообщает The New York Times.
В глазах западных союзников имидж Зеленского упал после закона о ликвидации независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП). Данный факт на фоне начавшихся протестов могут лишить киевские власти части финансовой помощи, которая предоставляется Евросоюзом.
Ранее ЕС объявил о сокращении на 1,5 миллиарда евро предназначенную помощь Украине в 4,5 миллиарда. Авторы материала считают, что таким образом объединение пытается предостеречь правительство Зеленского от проведения подобной политики внутри страны.
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