В Евросоюзе признали поражение Украины в конфликте с Россией
Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что Зеленский проиграл в конфликте
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина продолжает проигрывать в конфликте с Россией. Об этом политик сообщил в утренней программе радиостанции Kossuth.
Орбан отметил, что власти Украины напрасно пытаются одержать победу на поле боя.
«Время не на стороне Киева. Это было так год назад, это верно и сейчас... Я пытался объяснить Зеленскому, что для него эта война проиграна или же будет проиграна в считанные секунды, потому что никто и никогда не побеждал ядерную сверхдержаву», — заявил политический деятель.Премьер-министр напомнил, что в июле 2024 года он предложил главе киевского режима посредничество в вопросе мирного урегулирования конфликта, но его предложение отвергли. Орбан отметил, что год назад были более благоприятные условия для прекращения огня, а сейчас Украине гораздо труднее достичь мира с Россией.