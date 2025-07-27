Назван кандидат от республиканцев на следующих выборах президента США
Рубио: Вэнс станет отличным кандидатом на пост президента США от республиканцев
Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что вице-президент Джей Ди Вэнс станет отличным кандидатом от республиканцев на пост главы США на следующих выборах. Об этом было сказано в эфире Fox News.
Следующие выборы на пост президента США пройдут в 2028 году. При этом кандидатура Джей Ди Вэнса уже не раз называлась как потенциального представителя от республиканцев.
«Думаю, Джей Ди Вэнс был бы отличным кандидатом», — сказал Рубио.
Ранее президент США Дональд Трамп допускал участие Вэнса в следующих президентских выборах. В своем майском интервью для телеканала NBC американский лидер охарактеризовал вице-президента как «блестящего парня».