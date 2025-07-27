Назван кандидат от республиканцев на следующих выборах президента США

27 июля 2025, 05:17

Рубио: Вэнс станет отличным кандидатом на пост президента США от республиканцев

Фото: iStock/lucky-photographer

Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что вице-президент Джей Ди Вэнс станет отличным кандидатом от республиканцев на пост главы США на следующих выборах. Об этом было сказано в эфире Fox News.





Следующие выборы на пост президента США пройдут в 2028 году. При этом кандидатура Джей Ди Вэнса уже не раз называлась как потенциального представителя от республиканцев.





«Думаю, Джей Ди Вэнс был бы отличным кандидатом», — сказал Рубио.