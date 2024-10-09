Глава ЕК фон дер Ляйен раскритиковала Орбана и призвала к поддержке Киева

Фото: istockphoto/ingvar shapik
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время дебатов с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном подвергла критике его мирные условия по урегулированию кризиса на Украине.
Она также заявила о необходимости продолжать военную и экономическую поддержку Киева во что бы то ни стало, передаёт РИА Новости. Выступавший на заседании ЕК первым Орбан намеренно ограничился изложением своей программы на время председательства в Совете Евросоюза. Он не стал говорить о критике Будапешта со стороны Еврокомиссии и о многочисленных разногласиях в самом ЕС, в том числе по вопросам конфликта на Украине.
Однако взявшая следом слово фон дер Ляйен заявила, что хочет поговорить об «этом председательстве» и тут же по тпрадиции пустилась в рассуждения о поддержке Украины. По её словам, европейцы не хотят «капитуляции» Киева, поэтому должны оказывать ему финансовую, военную ЕК посчитала неприемлемыми угрозыи политическую помощь так долго, как это потребуется.
Вынужденный затем отвечать на обвинения Орбан достаточно жёстко заявил, что план Евросоюза по поддержке Украины зашёл в тупик. Он призвал признать это и искать пути изменения курса.
Читайте также:
ЕК посчитала неприемлемыми угрозы Венгрии отправить мигрантов в Брюссель
Венгерский оппозиционер пытался сорвать выступление Орбана в Европарламенте
Орбан: Действия Евросоюза — это экономическая холодная война
Однако взявшая следом слово фон дер Ляйен заявила, что хочет поговорить об «этом председательстве» и тут же по тпрадиции пустилась в рассуждения о поддержке Украины. По её словам, европейцы не хотят «капитуляции» Киева, поэтому должны оказывать ему финансовую, военную ЕК посчитала неприемлемыми угрозыи политическую помощь так долго, как это потребуется.
Вынужденный затем отвечать на обвинения Орбан достаточно жёстко заявил, что план Евросоюза по поддержке Украины зашёл в тупик. Он призвал признать это и искать пути изменения курса.
Читайте также:
ЕК посчитала неприемлемыми угрозы Венгрии отправить мигрантов в Брюссель
Венгерский оппозиционер пытался сорвать выступление Орбана в Европарламенте
Орбан: Действия Евросоюза — это экономическая холодная война
Александр Бойцов